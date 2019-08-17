Цвіте і швидко міліє: Дніпро сильно забруднений хімікатами

Дніпро дуже швидко міліє і сильно забруднений хімікатами (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Головна ріка України стрімко міліє

У Києві екологи б'ють на сполох через стан Дніпра. Справа в тому, що річка стрімко міліє, цвіте і забруднюється хімікатами. В даний час експерти нарахували 56 мілин на Дніпрі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На станції човнів, яка знаходиться біля мосту Патона води майже не видно через водоростей. Щоб продемонструвати проблему більш наочно, екологи та активісти влаштували прес-конференцію прямо посеред річки на одній з мілин.

Дніпро дуже швидко міліє і сильно забруднений хімікатами (відео: YouTube/ТСН)

Голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков зазначив, що Дніпро не може себе очистити через те, що річку перегородили греблями і вона втратила течію. При цьому Дніпро сильно забруднений через те, що в столиці налічується близько двох тисяч мийок і з них вода з хімікатами стікає в Дніпро. При цьому фосфати є добривом для водоростей.

Екологи очікують, що таких мілин з кожним роком ставатиме все більше. Через забруднення води у річці стає все більше рослин, які цвітуть.

Наприклад, поруч від пам'ятника засновникам Києва теж мілина. При цьому вздовж берега росте очерет, хоча ще три роки тому тут була річка.

Про проблеми в Києві знають у КП "Плесо", але кажуть, що вони не можуть нічого вирішити бо не уповноважені. Дніпром займається Державне водне агентство.

Нагадаємо, що Норвегія виявила радіаційне забруднення на кордоні з Росією.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи.