Таким киевский ЦУМ вы не видели: удивительные ретро-фото из прошлой эпохи

В сети появились раритетные фото ЦУМ в Киеве, которые были сделаны 50 и 30 лет назад. Снимки разместила Нина Боич на странице "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook.

Центральный Универмаг Киева был преобразован из двух усадебных владений. Одно из них находилось на Крещатике, а второе – на улице Фундуклеевской (сейчас – Б. Хмельницкого). Последним владельцем усадьбы был австрийский коммерсант А. Шанцер. Ему принадлежали также кинотеатры в столице. Усадьба состояла из трех этажей, на которых располагались немецкий клуб, концертный зал, склады, клуб общества кадровых офицеров и типография.

ЦУМ в Киеве в 1972 году (Фото: facebook.com/Nina Boich)

Часть углового здания принадлежала А. Шедель, жене иностранного подданного. Она продала ее киевскому купцу и благотворителю Я. Бернеру. В 1920-е годы здание было национализировано и там разместили различные учреждения и организации, часть отдали под магазины. На верхних этажах были жилые квартиры. В конце 1920-х годов здание было снесено.

Цум в Киеве в 1960 году (Фото: facebook.com/Nina Boich)

В 1931 году по проекту Киевского филиала Главпроекта было развернуто новое строительство под названием "Дом учреждений №2". В 1933 году планировалось перепрофилировать этот дом в жилой дом. Он состоял из двух блоков. После переноса столицы из Харькова в Киев в 1934 году дом снова начали строить, чтобы разместить там государственные издательства Украины и дом получил новое название – "Дом книги".

Цум в Киеве (Фото: facebook.com/Nina Boich)

Но власти решили перепрофилировать здание еще раз и предложили приспособить его под крупное универсальное торговое заведение. Еще решили реконструировать, так как он врезался в тротуар и мешал движению. В 1935 году это строение было передано для сооружения универмага Укоопсоюза. Стоит отметить, что уже почти завершенное здание решили снести и построить новое, по другому проекту. Свою работу универмаг начал лишь 1 мая 1939 года и проработал до начала оккупации Киева во время Великой Отечественной войны. Перед наступлением фашистских войск универмаг был разграблен. В 1941 году он горел. А в 1944 году он начал свою работу сразу после освобождения города.

Цум в Киеве (Фото: facebook.com/Nina Boich)

В 1958-1960 годах он был снова достроен и реконструирован и торговые площади были расширены. Также появились эскалаторы. В 1979 году был утвержден проект капитального ремонта ЦУМа. Следующая реконструкция состоялась в 2012-2016 годах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились раритетные фото Бессарабки.