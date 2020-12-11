Таким київський ЦУМ ви не бачили: дивовижні ретро-фото з минулої епохи

У мережі з'явилися раритетні фото ЦУМу в Києві, які були зроблені 50 і 30 років тому. Знімки розмістила Ніна Боїч на сторінці "Старі фото Києва" в соціальній мережі Facebook.

Центральний Універмаг Києва був перетворений з двох садибних володінь. Одне з них знаходилося на Хрещатику, а друге – на вулиці Фундуклеївській (нині – Б. Хмельницького). Останнім власником садиби був австрійський комерсант А. Шанцер. Йому належали також кінотеатри в столиці. Садиба складалася з трьох поверхів, на яких розташовувалися німецький клуб, концертний зал, склади, клуб товариства кадрових офіцерів і друкарня.

ЦУМ в Києві 1972 року (Фото: facebook.com/Nina Boich)

Частина кутового будинку належала А. Шедель, дружині іноземного підданого. Вона продала її київському купцю і благодійнику Я. Бернеру. У 1920-ті роки будівлю було націоналізовано і там розмістили різні установи та організації, частину віддали під магазини. На верхніх поверхах були житлові квартири. В кінці 1920-х років будівлю було знесено.

ЦУМ в Києві в 1960 році (Фото: facebook.com/Nina Boich)

У 1931 році за проєктом Київського філіалу Главпроєкту було розгорнуто нове будівництво під назвою "Будинок установ №2". У 1933 році планувалося перепрофілювати цей будинок в житловий будинок. Він складався з двох блоків. Після перенесення столиці з Харкова до Києва в 1934 році будинок знову почали будувати, щоб розмістити там державні видавництва України та будинок отримав нову назву – "Будинок книги".

ЦУМ в Києві (Фото: facebook.com/Nina Boich)

Але влада вирішила перепрофілювати будівлю ще раз і запропонувала пристосувати його під великий універсальний торговельний заклад. Ще вирішили його реконструювати, оскільки він врізався в тротуар і заважав руху. У 1935 році цю будівлю було передано для спорудження універмагу Укоопспілки. Варто зазначити, що вже майже завершену будівлю вирішили знести та побудувати нову, по іншому проєкту. Свою роботу універмаг почав лише 1 травня 1939 року і пропрацював до початку окупації Києва під час Великої Вітчизняної війни. Перед наступом фашистських військ універмаг був розграбований. У 1941 році він горів. А в 1944 році він почав свою роботу відразу після визволення міста.

ЦУМ в Києві (Фото: facebook.com/Nina Boich)

У 1958-1960 роках він був знову добудований та реконструйований і торгові площі були розширені. Також з'явилися ескалатори. У 1979 році був затверджений проєкт капітального ремонту ЦУМу. Наступна реконструкція відбулася у 2012-2016 роках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися раритетні фото Бессарабки.