ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Цукерберг назвал свой любимый смартфон: это не iPhone

Понедельник 21 сентября 2020 15:47
Цукерберг назвал свой любимый смартфон: это не iPhone
Марк Цукерберг сделал признание про любимый телефон (скриншот)
Автор: Дмитрий Войналович

Марк Цукерберг оказался любителем флагмана Samsung

Марк Цукерберг сделал заявление о том, каким смартфоном он пользуется. Также генеральный директор Facebook назвал преимущества этого производителя телефонов.

Так, в свежем интервью популярному блогеру и журналисту Маркесу Браунли один из самых богатых предпринимателей мира заявил, что предпочитает смартфоны от южнокорейского производителя Samsung.

"В последние годы я предпочитаю продукцию Samsung. У них отличные смартфоны", - сказал Цукерберг.

При этом отметим, что молодой миллиардер решил не показывать свой смартфон зрителям и ведущему. Более того, он даже не назвал конкретную модель флагмана, которой он пользуется, как основным смартфоном.

Также глава Facebook подчеркнул, что его самая любимая на сегодняшний день операционная система для смартфонов - Android (что и не странно). Топ-менеджерам различных мировых компаний Цукерберг посоветовал использовать именно смартфоны на Android, а не iPhone с операционнкой iOS.

Пользуется ли вообще Марк гаджетами от Apple - также остается загадкой.

Цукерберг дал большое интервью техно-блогеру Маркесу Браунли

Добавим, что одним из самых любимых приложений Цукерберга является Spotify, который летом стал доступным и для украинцев.

Ранее мы писали, что мировые корпорации устроили бойкот компании Facebook, из-за "недостаточной борьбы с фейками и риторикой ненависти" в социальной сети. В результате такого шага Цукерберг потерял миллиарды долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости науки Марк ЦукербергSamsungiPhone
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь