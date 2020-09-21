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Цукерберг назвав свій улюблений смартфон: і це не iPhone

Понеділок 21 вересня 2020 15:47
Цукерберг назвав свій улюблений смартфон: і це не iPhone
Марк Цукерберг зробив зізнання про улюблений телефон (скриншот)
Автор: Дмитрий Войналович

Марк Цукерберг виявився любителем флагмана Samsung

Марк Цукерберг зробив заяву про те, яким він користується смартфоном. Також генеральний директор Facebook назвав переваги цього виробника телефонів.

Так, у свіжому інтерв'ю популярному блогеру і журналісту Маркесу Браунлі один з найбагатших підприємців світу заявив, що віддає перевагу смартфонам від південнокорейського виробника Samsung.

"В останні роки я віддаю перевагу продукції Samsung. У них відмінні смартфони", - сказав Цукерберг.

При цьому зазначимо, що молодий мільярдер вирішив не показувати свій смартфон глядачам і ведучому. Більше того, він навіть не назвав конкретну модель флагмана, якою він користується, як основним смартфоном.

Також глава Facebook підкреслив, що його найулюбленіша на сьогоднішній день операційна система для смартфонів - Android (що і не дивно). Топ-менеджерам різних світових компаній Цукерберг порадив використовувати саме смартфони на Android, а не iPhone з операціонкою iOS.

Чи користується взагалі Марк гаджетами від Apple - також залишається загадкою.

Цукерберг дав велике інтерв'ю техно-блогеру Маркесу Браунлі

Додамо, що одним з найулюбленіших додатків Цукерберга є Spotify, який влітку став доступним і для українців.

Раніше ми писали, що світові корпорації влаштували бойкот компанії Facebook, через "недостатню боротьбу з фейками і риторикою ненависті" в соціальній мережі. В результаті такого кроку Цукерберг втратив мільярди доларів.

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