Цукерберг назвав свій улюблений смартфон: і це не iPhone

Марк Цукерберг зробив зізнання про улюблений телефон (скриншот)

Марк Цукерберг виявився любителем флагмана Samsung

Марк Цукерберг зробив заяву про те, яким він користується смартфоном. Також генеральний директор Facebook назвав переваги цього виробника телефонів.

Так, у свіжому інтерв'ю популярному блогеру і журналісту Маркесу Браунлі один з найбагатших підприємців світу заявив, що віддає перевагу смартфонам від південнокорейського виробника Samsung.

"В останні роки я віддаю перевагу продукції Samsung. У них відмінні смартфони", - сказав Цукерберг.

При цьому зазначимо, що молодий мільярдер вирішив не показувати свій смартфон глядачам і ведучому. Більше того, він навіть не назвав конкретну модель флагмана, якою він користується, як основним смартфоном.

Також глава Facebook підкреслив, що його найулюбленіша на сьогоднішній день операційна система для смартфонів - Android (що і не дивно). Топ-менеджерам різних світових компаній Цукерберг порадив використовувати саме смартфони на Android, а не iPhone з операціонкою iOS.

Чи користується взагалі Марк гаджетами від Apple - також залишається загадкою.

Цукерберг дав велике інтерв'ю техно-блогеру Маркесу Браунлі

Додамо, що одним з найулюбленіших додатків Цукерберга є Spotify, який влітку став доступним і для українців.

Раніше ми писали, що світові корпорації влаштували бойкот компанії Facebook, через "недостатню боротьбу з фейками і риторикою ненависті" в соціальній мережі. В результаті такого кроку Цукерберг втратив мільярди доларів.