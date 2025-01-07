Цукерберг анонсировал большие изменения в Facebook и Instagram: они касаются цензуры
Гендиректор Meta Platforms опубликовал видеообращение с извинениями за цензуру на Facebook и заявил о планах расширить свободу слова на платформах компании при поддержке администрации Трампа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора Meta Марка Цукерберга.
Ключевые изменения
Отмена фактчекеров и переход к системе "Заметок сообщества"
Фактчекеры проявили политическую предвзятость, особенно в США. Поэтому платформы внедрят систему пользовательских заметок для проверки контента.
Упрощение правил контента
Будут сняты ограничения на обсуждение таких тем, как иммиграция и гендер. Вместо подавления мнений важно дать пользователям возможность делиться своим опытом и взглядами.
Изменение алгоритмов модерации
Фильтры контента больше не будут автоматически блокировать посты за мелкие нарушения. Основное внимание будет уделяться серьезным нарушениям и незаконному контенту.
Возвращение политического контента
Ранее политические посты реже попадали в рекомендации из-за жалоб пользователей. Однако сейчас многие хотят видеть больше такого контента, и его снова начнут продвигать.
Сотрудничество с правительством США для защиты от цензуры со стороны других стран
США имеют сильные конституционные гарантии свободы слова, тогда как Европа, Латинская Америка и Китай усиливают законы цензуры.
Платформа признает, что сложные системы никогда не будут идеальными. Тем не менее, основной приоритет теперь - снижение уровня цензуры и возвращение к миссии социальной сети: дать людям голос и возможность свободно выражать свои мысли.
Напомним, что Марк Цукерберг рассказал, как будет развиваться ИИ и метавселенная.
А еще мы писали, что Meta создала робота, который "ощущает" прикосновения, как человек.