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Цукерберг анонсировал большие изменения в Facebook и Instagram: они касаются цензуры

Вторник 07 января 2025 16:55
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Цукерберг анонсировал большие изменения в Facebook и Instagram: они касаются цензуры Цукерберг объявил о сокращении цензуры на Facebook и Instagram (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Гендиректор Meta Platforms опубликовал видеообращение с извинениями за цензуру на Facebook и заявил о планах расширить свободу слова на платформах компании при поддержке администрации Трампа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Ключевые изменения

Отмена фактчекеров и переход к системе "Заметок сообщества"

Фактчекеры проявили политическую предвзятость, особенно в США. Поэтому платформы внедрят систему пользовательских заметок для проверки контента.

Упрощение правил контента

Будут сняты ограничения на обсуждение таких тем, как иммиграция и гендер. Вместо подавления мнений важно дать пользователям возможность делиться своим опытом и взглядами.

Изменение алгоритмов модерации

Фильтры контента больше не будут автоматически блокировать посты за мелкие нарушения. Основное внимание будет уделяться серьезным нарушениям и незаконному контенту.

Возвращение политического контента

Ранее политические посты реже попадали в рекомендации из-за жалоб пользователей. Однако сейчас многие хотят видеть больше такого контента, и его снова начнут продвигать.

Сотрудничество с правительством США для защиты от цензуры со стороны других стран

США имеют сильные конституционные гарантии свободы слова, тогда как Европа, Латинская Америка и Китай усиливают законы цензуры.

Платформа признает, что сложные системы никогда не будут идеальными. Тем не менее, основной приоритет теперь - снижение уровня цензуры и возвращение к миссии социальной сети: дать людям голос и возможность свободно выражать свои мысли.

Напомним, что Марк Цукерберг рассказал, как будет развиваться ИИ и метавселенная.

А еще мы писали, что Meta создала робота, который "ощущает" прикосновения, как человек.

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