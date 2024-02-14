"Це можна було не робити": Синельников пригадав щемливий момент після виїзду з окупації

Повернення на українську територію

О першій ночі сім'я Синельникових приїхала на українську територію. За процедурою вони пройшли всі перевірки СБУ. Але одна дрібниця стала знаковою.

"Що запам'яталося найбільше? Бутерброд. Ми тільки під'їхали, і всім роздали бутерброд і йогурт. Можна було не роздавати, але ні, дівчата підходили й усім роздавали ті бутерброди", - пригадує Євген.

За його словами, діти досі згадують цей бутерброд, тому що він був найсмачнішим.

"Це був український бутерброд з українським хлібом, свіжим. Хліба в окупації давно не було. Ось такі дрібниці потрібно робити", - каже режисер.

Гімн України під вибухи

Перебуваючи в окупованому місті, Синельников зробив іще одну, за його словами, дрібницю. На його сторінці в Instagram є відео, де режисер співає гімн. Цей вчинок став для нього важливою дрібницею.

"Хотілося зробити якусь маленьку дрібничку. Тому що ти розумієш, що йдуть танки, літають літаки, і ти нічого не можеш зробити. А хоча б якусь дрібничку хочеться. Заспівати гімн - це якась маленька дрібничка", - пояснює Євген.

Він наголошує, що з цих дрібничок створюються великі справи, тому не варто ними нехтувати.