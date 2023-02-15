Цивільний потрапив у російський полон: що робити та куди звертатися

Під час бойових дій може статися так, що до ворожого полону потрапляють цивільні особи. У такому випадку алгоритм дій відрізняється від потрапляння в полон військового.
Що робити, якщо ваш цивільний родич потрапив у полон, розповідає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.
Якщо ви отримали повідомлення, які підтверджують перебування вашої цивільної близької людини в полоні, необхідно зібрати всі можливі факти та надати їх слідчому Національної поліції.
Збирайте з усіх доступних джерел такі дані:
Після цього правоохоронці відкривають кримінальне провадження.
Додатково потрібно звернутись до Національного інформаційного бюро. Цей орган займається збором та накопиченням інформації про громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії.
Також можна звернутись до Об'єднаного центру при СБУ з пошуку та звільнення полонених:
Існує ще одна інституція, яка займається питаннями полонених - Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні. Отримати їхню допомогу можна через:
Крім того, корисною може бути допомога правозахисних громадських об'єднань, що працюють у сфері пошуку зниклих безвісти, полонених або незаконно утриманих осіб.
Раніше ми розповідали, що робити після того, як ви отримали повістку.
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