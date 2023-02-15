Гражданский попал в российский плен: что делать и куда обращаться

Во время боевых действий может произойти так, что во вражеский плен попадают гражданские лица. В таком случае алгоритм действий отличается от попадания в плен военного.
Что делать, если ваш гражданский родственник попал в плен, рассказывает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
Если вы получили сообщения, подтверждающие пребывание вашего гражданского близкого человека в плену, необходимо собрать все возможные факты и предоставить их следователю Национальной полиции.
Собирайте из всех доступных источников следующие данные:
После этого правоохранители открывают уголовное производство.
Дополнительно следует обратиться в Национальное информационное бюро. Этот орган занимается сбором и накоплением информации о гражданах Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии.
Также можно обратиться в Объединенный центр при СБУ по поиску и освобождению пленных:
Существует еще один институт, который занимается вопросами пленных - Международный Комитет Красного Креста в Украине. Получить их помощь можно через:
Кроме того, может быть полезна помощь правозащитных общественных объединений, работающих в сфере поиска пропавших без вести, пленных или незаконно удержанных лиц.
Раньше мы рассказывали, что делать после того, как вы получили повестку.
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