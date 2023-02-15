Гражданский попал в российский плен: что делать и куда обращаться

Во время боевых действий может произойти так, что во вражеский плен попадают гражданские лица. В таком случае алгоритм действий отличается от попадания в плен военного.

Что делать, если ваш гражданский родственник попал в плен, рассказывает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram -канале.

Четкий алгоритм действий

Если вы получили сообщения, подтверждающие пребывание вашего гражданского близкого человека в плену, необходимо собрать все возможные факты и предоставить их следователю Национальной полиции.

Собирайте из всех доступных источников следующие данные:

скриншоты сообщений

аудиозаписи разговоров

видео с камер наблюдений

видео с вражеских ресурсов и т.п.

После этого правоохранители открывают уголовное производство.

Дополнительно следует обратиться в Национальное информационное бюро. Этот орган занимается сбором и накоплением информации о гражданах Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии.

круглосуточная "горячая линия" - 1648

по телефону +38 (044) 287-81-65

сайт: nib.gov.ua

бот в Телеграмме

Также можно обратиться в Объединенный центр при СБУ по поиску и освобождению пленных:

по телефону +38 (067) 650-83-32

по телефону +38 (098) 087-36-01

электронная почта united.centre.ssu@gmail.com

Существует еще один институт, который занимается вопросами пленных - Международный Комитет Красного Креста в Украине. Получить их помощь можно через:

горячую линию 0 800 300 155 (Киев)

горячую линию 0 800 300 185 (Донецк)

горячую линию 0 800 300 195 (Луганск)

электронная почта kyi_kyiv@icrc.org

онлайн-форму по ссылке

Кроме того, может быть полезна помощь правозащитных общественных объединений, работающих в сфере поиска пропавших без вести, пленных или незаконно удержанных лиц.