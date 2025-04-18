Цивілізацію на Марсі знищив ядерний вибух: вчений з Гарварду знайшов докази

Джон Бранденбург, астрофізик, дослідник та вчений з Гарвардського університету, впевнений, що стародавня цивілізація на Марсі була знищена внаслідок ядерної війни. Така гіпотеза трохи шокує і виглядає як сценарій фільму про апокаліпсис, але Бранденбург запевняє, що у нього є докази.

Вперше ця теорія з'явилася ще у 2014 році - саме тоді астрофізик з Гарварду припустив, що Марс має червоний колір не просто так, а через термоядерний вибух. Вчений казав, що хімічні елементи на поверхні планети відповідають хімічним елементам, які можна виявити біля ядерних полігонів на Землі.

Наукова спільнота, яка дотримується більш традиційних поглядів, не сприйняла серйозно слова Бранденбурга і сказала, що ніяких достовірних доказів, таких як кратер або сліди радіоактивних опадів, які б вказували на можливий ядерний вибух, немає. А саме дослідження астрофізика надруковано у якомусь не дуже відомому журналі, який немає авторитету.

Але зараз теорію Бранденбурга знову згадали. Доктор філософії та письменник-фантаст Джейсон Реза Джорджані під час інтерв'ю розповів теорію астрофізика і назвав це дослідження доказом того, що на Марсі колись існувало розумне життя.

За словами Джорджані, на кожній планеті є певна кількість ізотопів різних хімічних елементів, і ізотопне співвідношення ксенону-129 однакове у всій Сонячній системі. Окрім Марсу.

У дослідженні Бранденбурга вказано, що висока концентрація ксенону-129 в атмосфері Марса, а також урану і торію на поверхні планети, підтверджує його теорію про ядерний вибух.

Річ у тому, що ксенон-129 - це стабільний, нерадіоактивний газ, який є однією з версій ксенону, безбарвного, без запаху і смаку газу, який можна знайти в невеликих кількостях в атмосфері Землі. І хоча ксенон-129 зустрічається у природі, він також вивільняється під час термоядерного синтезу.

NASA раніше виявило підвищені рівні ксенону-129 в регіоні Кідонія на Марсі. І ці показники були значно вищі, ніж очікувалося. Регіон Кідонія знаходиться у північній півкулі планети й він відомий наявністю штучно створених мегалітичних споруд. Одна з них схожа на обличчя, інші - на гігантські піраміди.

Вчені з NASA теорію Бранденбурга про те, що це залишки термоядерних вибухів на поверхні Марса, не підтримують і кажуть, що це оптична ілюзія, викликана грою світла та тіні, а також морфологією поверхні. А високий вміст ксенону-129 можна пояснити тим, що цей газ був викинутий в атмосферу внаслідок ударів астероїдів. Дивні зображення на поверхні Марса (скриншот)

За словами астрофізика, на Марсі колись був клімат, схожий на земний, і там було життя, схоже на земне - тваринне та рослинне. І звісно - на Марсі були розумні істоти.

Джорджані каже, що висновки Бранденбурга збігаються зі звітом ЦРУ, в якому детально описується, як стародавня цивілізація жила колись на Марсі, але зникла. Але офіційно ЦРУ ніколи не повідомляло, що на Марсі була цивілізація.

За словами доктора філософії, якщо поєднати дані ЦРУ та теорію Бранденбурга, то цивілізація на Марсі могла зникнути через ядерну війну ще 100 мільйонів років тому, хоча астрофізик стверджував, що це відбулося приблизно 200 тисяч років тому.

Він посилається на звіт ЦРУ від 1984 року з проєкту, в якому брали участь люди з екстрасенсорними здібностями. Деякі з них мали надсекретне завдання - дистанційно спостерігати за Марсом. Деталі цього проєкту були розсекречені ще у 217 році й нещодавно про нього знову згадали у мережі.

Спостерігачі повідомляли, що бачили на Марсі руїни міста з гігантськими пірамідами й при цьому атмосфера на планеті стала непридатною для дихання. Інші учасники проєкту повідомляли, що бачили істот, схожих на людей, але вони були у два рази вищі. Також вони бачили, що ці істоти, схожі на людей, помирали з якоїсь причини.