Цивилизацию на Марсе уничтожил ядерный взрыв: ученый из Гарварда нашел доказательства

Джон Бранденбург, астрофизик, исследователь и ученый из Гарвардского университета, уверен, что древняя цивилизация на Марсе была уничтожена в результате ядерной войны. Такая гипотеза немного шокирует и выглядит как сценарий фильма об апокалипсисе, но Бранденбург уверяет, что у него есть доказательства.

Впервые эта теория появилась еще в 2014 году - именно тогда астрофизик из Гарварда предположил, что Марс имеет красный цвет не просто так, а из-за термоядерного взрыва. Ученый говорил, что химические элементы на поверхности планеты соответствуют химическим элементам, которые можно обнаружить возле ядерных полигонов на Земле.

Научное сообщество, которое придерживается более традиционных взглядов, не восприняло серьезно слова Бранденбурга и сказало, что никаких достоверных доказательств, таких как кратер или следы радиоактивных осадков, которые бы указывали на возможный ядерный взрыв, нет. А само исследование астрофизика напечатано в каком-то не очень известном журнале, который не имеет авторитета.

Но сейчас теорию Бранденбурга снова вспомнили. Доктор философии и писатель-фантаст Джейсон Реза Джорджани во время интервью рассказал теорию астрофизика и назвал это исследование доказательством того, что на Марсе когда-то существовала разумная жизнь.

По словам Джорджани, на каждой планете есть определенное количество изотопов различных химических элементов, и изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе. Кроме Марса.

В исследовании Бранденбурга указано, что высокая концентрация ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на поверхности планеты, подтверждает его теорию о ядерном взрыве.

Дело в том, что ксенон-129 - это стабильный, нерадиоактивный газ, который является одной из версий ксенона, бесцветного, без запаха и вкуса газа, который можно найти в небольших количествах в атмосфере Земли. И хотя ксенон-129 встречается в природе, он также высвобождается во время термоядерного синтеза.

NASA ранее обнаружило повышенные уровни ксенона-129 в регионе Кидония на Марсе. И эти показатели были значительно выше, чем ожидалось. Регион Кидония находится в северном полушарии планеты и он известен наличием искусственно созданных мегалитических сооружений. Одно из них похоже на лицо, другие - на гигантские пирамиды.

Ученые из NASA теорию Бранденбурга о том, что это остатки термоядерных взрывов на поверхности Марса, не поддерживают и говорят, что это оптическая иллюзия, вызванная игрой света и тени, а также морфологией поверхности. А высокое содержание ксенона-129 можно объяснить тем, что этот газ был выброшен в атмосферу вследствие ударов астероидов. Странные изображения на поверхности Марса (скриншот)

По словам астрофизика, на Марсе когда-то был климат, похожий на земной, и там была жизнь, похожая на земную - животная и растительная. И конечно - на Марсе были разумные существа.

Джорджани говорит, что выводы Бранденбурга совпадают с отчетом ЦРУ, в котором подробно описывается, как древняя цивилизация жила когда-то на Марсе, но исчезла. Но официально ЦРУ никогда не сообщало, что на Марсе была цивилизация.

По словам доктора философии, если совместить данные ЦРУ и теорию Бранденбурга, то цивилизация на Марсе могла исчезнуть из-за ядерной войны еще 100 миллионов лет назад, хотя астрофизик утверждал, что это произошло примерно 200 тысяч лет назад.

Он ссылается на отчет ЦРУ от 1984 года по проекту, в котором участвовали люди с экстрасенсорными способностями. Некоторые из них имели сверхсекретное задание - дистанционно наблюдать за Марсом. Детали этого проекта были рассекречены еще в 217 году и недавно о нем снова вспомнили в сети.

Наблюдатели сообщали, что видели на Марсе руины города с гигантскими пирамидами и при этом атмосфера на планете стала непригодной для дыхания. Другие участники проекта сообщали, что видели существ, похожих на людей, но они были в два раза выше. Также они видели, что эти существа, похожие на людей, умирали по какой-то причине.