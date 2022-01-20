''Цитрус'' обвинили в использовании ''схем ФОПов'' на сотни миллионов гривен

"В 2021 ГУ ГНС Одесской области провело масштабную проверку "Цитруса", выявило всю подноготную их схематоза, но в акт это все не попало, а в очередной раз легло под сукно", - написал Плинский. Он уточнил, что информационную справку о якобы настоящих результатах проверки ему передали сами сотрудники налоговой, и опубликовал копию документа:

В документе, в частности, идет речь о таких нарушениях:

использование 80 "карманных" "ФОПов" – с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;

уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат техники от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;

оформление банковских кредитов на товар, который существует только по документам;

занижение стоимости техники при импорте в 10-20 раз и документальный сбыт товаров на фирмы-"скрутки" для отмывания НДС, а также продажа товаров подконтрольным "ФОПам" с занижением стоимости в десятки раз.

Полученную в результате "схематоза" прибыль в 400 млн грн, по данным отчета, вывели через компанию "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он - один из управляюших партнеров "Цитруса" и именно ему сейчас подконтрольна эта компания.

"В чем причина многолетней слепоты налоговой и ГФС к "Цитрусу" предположений много. Одно из них касается высокопоставленных людей в Генпрокуратуре, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что у нас на смену коррумпированному ГФС пришло Бюро экономической безопасности (БЭБ). Информационная справка по "Цитрусу" - готовая инструкция к действиям и БЭБа и налоговой", - резюмировал Плинский.