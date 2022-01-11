Суд запретил "Цитрусу" пользоваться торговой маркой и сайтом

Хозяйственный суд Киева запретил группе компаний "Цитрус" пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус" и доменное имя citrus.ua.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Геннадия Корбана в Facebook .

Суд запретил любые действия с товарными знаками ЦИТРУС дискаунт, CITRUS discount, ЦИТРУС, CITRUS, ЦИТРУС гаджеты и аксессуары, eton, like.bike, AIR MUSIC и L .А.Р.Т.И..

Также суд запретил "Укрпатенту" до вступления в законную силу решения суда по этому делу вносить любые изменения в Государственный реестр на указанные торговые марки.

Как заявил Корбан, розничная сеть компании должна прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус".

Кроме того, суд обязал хостинговую компанию "Интернет Инвест" установить в Реестре доменных имен режимы сliеntHold и serverHold для доменного имени citrus.ua, а также запретить какие-либо действия с сайтом до разрешения спора по существу.

Представители Цитрус заявили, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний Цитрус, сам Цитрус не использует эти торговые марки, а магазины продолжат работать в штатном режиме.

"Торговая марка, которую Геннадий Корбан прикрепил к своей публикации, не спорна и принадлежит совсем другой компании на законных основаниях, а решение суда не повлияет на работу компании", - заявили в компании.

"Цитрус" уже подал документы на обжалование решения суда.