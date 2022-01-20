''Цитрус'' звинуватили у використанні ''схем ФОПів'' на сотні мільйонів гривень

За його словами, дані про "схематоз" у "Цитрусі" отримало головне управління ДПС Одеської області за підсумками перевірки. Однак у фінальний звіт про роботу компанії ці дані не потрапили - як припускає журналіст, внаслідок корупції.

"У 2021 році ГУ ДПС Одеської області провело масштабну перевірку "Цитрусу", виявило всю підноготну їхнього схематозу, але до акту це все не потрапило, а в черговий раз лягло під сукно", - написав Плинський. Він уточнив, що інформаційну довідку про нібито справжні результати перевірки йому передали самі працівники податкової, та опублікував копію документа:

У документі, зокрема, йдеться про такі порушення:

використання 80 "кишенькових" ФОПів – за їх допомогою, зокрема, реалізуються "сірі" товари;

ухилення від використання касових апаратів та фіктивне повернення техніки від покупців на 40 млн грн щомісяця;

оформлення банківських кредитів на товар, що існує лише за документами;

заниження вартості техніки при імпорті в 10-20 разів та документальний збут товарів на фірми-"скрутки" для відмивання ПДВ, а також продаж товарів підконтрольним "ФОПам" із заниженням вартості в десятки разів.

Отриманий у результаті "схематозу" прибуток у 400 млн грн, за даними звіту, вивели через компанію "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", кінцевим бенефіціаром якої є Григорій Топал. Він є одним із керуючих партнерів "Цитрусу" і саме йому наразі підконтрольна ця компанія.

"У чому причина багаторічної сліпоти податкової та ДФС до "Цитрусу" припущень багато. Одне з них стосується високопосадовців у Генпрокуратурі, але зараз ми не про це. Зараз ми про те, що у нас на зміну корумпованому ДФС прийшло Бюро економічної безпеки (БЕБ). Інформаційна довідка по "Цитрусу" – готова інструкція до дій та БЕБу та податкової", - резюмував Плинський.