Цитокиновый шторм убивает организм: Комаровский дал самое просто объяснение
Пандемия коронавируса пополнила запас разных словосочетаний, которыми медики объясняют воздействие болезни на организм человека. Одним из таких словосочетаний стало "цитокиновый шторм", который возникает после заражения COVID-19.
Доктор Евгений Комаровский дал самое просто объяснение о том, что такое цитокиновый шторм и как он действует на организм. Об этом врач написал на своей странице в Instagram.
У Комаровского спросили, при каких условиях развивается цитокиновый шторм и нужно ли его снимать гормональными препаратами или другими – нестероидными противовоспалительными средствами.
Как объяснил украинский врач, цитокины – это противовоспалительные вещества, которые активно участвуют в процессе подавления некоего инфекционного агента. И настолько сильно участвуют, что наносят вред здоровью.
"Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде — это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу — в данном случае на вирусную частицу, — что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма", - объяснил Комаровский.
По словам специалиста, остановить эту избыточную реакцию можно, с использованием противовоспалительных гормонов. И любые проявления цитокинового шторма – резкое ухудшение состояния, повышение температуры, падение сатурации на 2-3 недели болезни – считаются прямыми показаниями для использования таких лекарств.
Важно!
Комаровский предупредил, что в некоторых случаях препараты могут только ухудшить состояние больного.
"Но сразу хочу обратить внимание любителей лечиться лекарствами: дексаметазон до цитокинового шторма, до снижения сатурации ниже 93 и резкого повышения температуры на фоне улучшения, не полезен и не показан. То есть до ситуации ухудшения дексаметазон не сработает — он нужен только тогда, когда цитокиновый шторм есть. А если его нет, то дексаметазон и другие кортикостероиды скорее ухудшат состояние больного и его шансы на выздоровление", - пояснил врач.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский разнес популярное чудо-средство и объяснил, как зарабатывают на пациентах.
А также рассказывали о том, что Комаровский объяснил, что такое "черная плесень" и есть ли основания для паники.