Комаровский рассказал о "черной плесени" и есть ли основания для паники

Доктор Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как "черная плесень" или "черный грибок" , который в Индии стал серьезной угрозой. Известный педиатр и телеведущий объяснил, есть ли повод бояться украинцам этой болезни, как и при каких обстоятельствах можно заразиться.

Об этом Комаровский рассказал в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале .

Также врач отметил, что мукормикоз - это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, и принимать антигрибковые антибиотики (довольно дорогие) длительным курсом.

Что такое мукормикоз

В царстве грибов есть отдельный отдел - зигомицеты, у которых в свою очередь есть особый порядок, который называется мукоровые грибы (мукоромицеты). Это грибы, которые образуют плесень.

Споры этой плесени могут контактировать с кожей, со слизистыми оболочками, их можно вдохнуть, рассказал Комаровский. И в некоторых ситуациях эти споры могут вызвать болезнь, которая называется мукормикоз. Ее в народе называют "черная плесень" или "черный грибок".

"Тем не менее каждый его видел, когда видел заплесневелый хлеб, или черные элементы плесени на стенах. Это все - мукоровые грибы", - отметил врач.

Когда человек может заболеть мукормикозом

Для заражения необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным их которых является состояние иммунной системы.

"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", - говорит Комаровский.

Доктор также назвал случаи, при которых происходит угнетение иммунной системы:

это происходит в силу определенных заболеваний (например - ВИЧ, СПИД, онкология);

когда мы получаем препараты, угнетающие иммунную систему - в частности, стероиды, которые могут использоваться (особенно длительно) для лечения коронавирусной инфекции.

"Не удивительно, что тогда, когда кортикостероиды, прежде всего Дексаметазон, стали жраться людьми, и назначаться врачами направо и налево, прежде всего без всяких показаний, просто для того, чтобы снять с себя ответственность... На амбулаторном лечении, когда ни о каком цитокиновом шторме не может быть и речи, когда нет никакого дефицита кислорода в организме... Тем не менее упорно назначается Дексаметазон, причем в больших дозах и надолго. Так вот в таком состоянии на фоне угнетения иммунной системы может быть, что наша система перестанет распознавать эти самые грибки, и уметь с ними бороться", - рассказал Комаровский.

Что увеличивает риск заражения

Но одного угнетения иммунной системы на самом деле мало, и для заражения необходимы еще некие факторы, подчеркивает доктор. По его словам, прежде всего тут важна ситуация, при которой нарушена микроциркуляция в коже и слизистой оболочке.

Одним из наиболее опасных состояний является сахарный диабет 2 типа (связан с ожирением), который не контролируется.

"То есть когда коронавирус + Дексаметазон + сахарный диабет 2 типа - тогда возможно развитие болезни", - сказал Комаровский.

Какие еще состояния способствуют развитию "черного грибка"

Проблемы с иммунной системой, плюс онкология, которая часто лечится с использованием химиопрепаратов.

Трансплантация органов, пересадка стволовых клеток, любая нейтропения (состояние, при котором снижено количество лейкоцитов), инъекционное употребление наркотических препаратов.

Дефицит белка в организме - то есть когда люди голодают.

Высокий уровень железа в организме (гемохроматоз).

Имеет значение метаболический ацидоз (нарушение кислотно-основного состояния крови).

Комаровский резюмировал, что многие вышеуказанные факторы наложились друг на друга в Индии, что и стало причиной всплеска заболевания. При этом в большинстве других стран мира, в том числе в Украине, нет такого опасного сочетания факторов, и "особых оснований для паники нет".

Видео: Комаровский рассказал о "черной плесени", и есть ли причины для паники