Цитокіновий шторм вбиває організм: Комаровський дав саме просто пояснення

Пандемія коронавірусу поповнила запас різних словосполучень, якими медики пояснюють вплив хвороби на організм людини. Одним з таких словосполучень стало "цитокіновий шторм", який виникає після зараження COVID-19.

Доктор Євген Комаровський дав саме просто пояснення про те, що таке цитокіновий шторм і як він діє на організм. Про це лікар написав на своїй сторінці в Instagram.

У Комаровського запитали, за яких умов розвивається цитокіновий шторм і чи потрібно його знімати гормональними препаратами або іншими – нестероїдними протизапальними засобами.

Як пояснив український лікар, цитокіни - це протизапальні речовини, які беруть активну участь в процесі придушення якогось інфекційного агента. І настільки сильно беруть участь, що завдають шкоди здоров'ю.

"Цитокіновий шторм в дуже спрощеному вигляді - це надмірно активна реакція організму на зараження, інфікування. Система імунітету настільки активно накидається на якусь сторонню частинку - в такому випадку на вірусну частинку, — що пошкоджує не тільки цю вірусну частинку, але і тканини власного організму", - пояснив Комаровський.

За словами фахівця, зупинити цю надлишкову реакцію можна, з використанням протизапальних гормонів. І будь – які прояви цитокінового шторму – різке погіршення стану, підвищення температури, падіння сатурації на 2-3 тижні хвороби - вважаються прямими показаннями для використання таких ліків.

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Комаровський попередив, що в деяких випадках препарати можуть тільки погіршити стан хворого.

"Але відразу хочу звернути увагу любителів лікуватися ліками: дексаметазон до цитокінового шторму, до зниження сатурації нижче 93 і різкого підвищення температури на тлі поліпшення, не корисний і не показаний. Тобто до ситуації погіршення дексаметазон не спрацює - він потрібен тільки тоді, коли цитокіновий шторм є. А якщо його немає, то дексаметазон та інші кортикостероїди швидше погіршать стан хворого і його шанси на одужання", - пояснив лікар.