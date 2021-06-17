Комаровский разнес популярное чудо-средство: на нас просто зарабатывают

Доктор Евгений Комаровский рассказал, нужно ли принимать популярное чудо-средство лецитин. Его часто рекомендуют пить детям, беременным, да и для всех остальных он якобы крайне полезен. Но педиатр так не считает.

Об этом он рассказал в Instagram.

Что такое лецитин

Это вещество природного, в основном растительного происхождения, основным источником которого являются продукты, содержащие большое количество жира: яйца, мясо печени, арахис, некоторые овощи и фрукты (оливки, авокадо, капуста), цельные злаки, молоко и соевые бобы.

Считается, что человеческому организму требуется получать до 10-ти граммов лецитина в сутки. И некоторые врачи советуют пить его дополнительно в капсулах, так как его мы, якобы, недостаточно берем из продуктов питания.

Биодобавка обещает защитить организм от преждевременного старения и противодействовать развитию онкологических заболеваний, а также нормализовать все биохимические реакции в организме, стимулировать функционирование ЖКТ.

Что думает про лецитин доктор Комаровский

По словам педиатра, убедительных работ, доказывающих "огромную пользу лецитина", не существует.

"В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе, - это чистый бизнес. То есть бизнеса здесь намного больше, чем реальной пользы", - уверен Комаровский.

Он добавил, что в процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В этом плане есть определенный риск передозировки.

"Члены моей семьи не употребляют, своим пациентам я его не назначаю", - резюмировал педиатр.