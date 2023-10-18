Цінні археологічні знахідки скіфського періоду намагались незаконно вивезти з України (фото)

Що відомо про вилучені цінності

Митники повідомляють, що під час контролю міжнародних відправлень у посилках, які прямували з Черкас та Ічні Чернігівської області, виявили 101 предмет з явними ознаками старовини.

Експертиза Національного музею історії України підтвердила їх приналежність до культурних цінностей. Серед вилучених речей виявили 15 бронзових наконечників стріл від передскіфських до скіфських часів (VIII-V ст. до н.е.).

"До періоду ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.) належать чотири знаряддя праці - мідно-бронзові тесла. В давнину їх застосовували для видовбування корит, човнів-довбанок тощо", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 54 бронзові ремінні пряжки та їх фрагменти належать до черняхівської культури (III-початок V ст.).

Деякі артефакти датують скіфською добою (фото: facebook.com/Київська митниця)

У міжнародному відправленні знаходилося дев’ять залізних наконечників стріл, віднесених до салтівської культури (V-X ст.). А 15 інших предметів було визначено експертами як залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.).

Додамо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України без відповідного свідоцтва Міністерства культури. Їх місце - у Музейному фонді України.

Митники вилучили усі культурні та історичні цінності із міжнародного відправлення.

Деякі артефакти датують скіфською добою (фото: facebook.com/Київська митниця)