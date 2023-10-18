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Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)

Ценные археологические находки пытались отправить в Германию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники обнаружили сотню археологических находок VIII в. до н. - XIII в. н.э., которые пытались незаконно отправить посылкой в Германию. Изъятые предметы представляют культурную и историческую ценность. В их числе древнее метательное оружие, орудия труда и элементы одежды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook.

Что известно об изъятых ценностях

Таможенники сообщают, что во время контроля международных отправлений в посылках из Черкасс и Ични Черниговской области обнаружили 101 предмет с явными признаками старины.

Экспертиза Национального музея истории Украины подтвердила их принадлежность к культурным ценностям. Среди изъятых вещей есть 15 бронзовых наконечников стрел от предскифских до скифских времен (VIII-V вв. до н.э.).

"К периоду ранней и средней бронзы (III-середина II ст. до н.э.) принадлежат четыре орудия труда - медно-бронзовые тесла. В древности их применяли для выдолбования корыт, лодок-долбанок и т. д." - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 54 бронзовые ременные пряжки и их фрагменты относятся к черняховской культуре (III-начало V ст.).

Некоторые артефакты датируют скифскими временами (фото: facebook.com/Киевская таможня)

В международной отправке находилось девять железных наконечников стрел, отнесенных к салтовской культуре (V-X ст.). А 15 других предметов были определены экспертами как железные ножи времен Руси (X-XIII вв.).

Добавим, что предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы Украины без соответствующего свидетельства Министерства культуры. Их место - в Музейном фонде Украины.

Таможенники изъяли все культурные и исторические ценности из  международного отправления.

Некоторые артефакты датируют скифскими временами (фото: facebook.com/Киевская таможня)

Ранее мы сообщали о том, что из Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые статуи.

Читайте также о том, какие артефакты времен XI-XII веков нашли археологи под Киевом.

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Государственная таможенная служба