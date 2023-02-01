Ціни злетіли ще більше: які популярні овочі та фрукти подорожчали в Україні

Що подорожчало

Загалом зросли ціни на помідори. Це спричинено збільшенням попиту на тепличні томати на українському ринку та суттєве скорочення пропозиції даної продукції.

Зараз імпортні помідори надходять у продаж по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Також збільшились ціни і на моркву. За словами експертів, причиною є те, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси моркви, врожай якої був досить низьким.

Наразі такий популярний овоч продають по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

До того ж збільшилась ціна на столові буряки, цибулю та солодкий перець. Зросли в ціні також і огірки. Водночас подешевшала картопля та часник.

Ціни на фрукти також дещо змінились. Загалом подорожчали яблука та виноград. Дорожче ніж тижнем раніше, продаються банани, гранати та ківі.

Збільшились ціни на мандарин та грейпфрут. Водночас апельсин та груша почали дешевшати.

Ціни на продукти

За даними сайт Мінфін, станом на 31 січня, ціни на продукти такі: