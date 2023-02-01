Цены взлетели еще больше: какие популярные овощи и фрукты подорожали в Украине

В Украине в январе цены на популярные овощи и фрукты заметно повысились. В частности, рост произошел из-за уменьшения спроса и запасов некоторых продуктов.
Об этом сообщает EastFruit.
В целом выросли цены на помидоры. Это обусловлено увеличением спроса на тепличные томаты на украинском рынке и существенное сокращение предложения данной продукции.
Сейчас импортные помидоры поступают в продажу по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.
Также выросли цены и на морковь. По словам экспертов, причиной является то, что у многих местных производителей заканчиваются запасы моркови, урожай которой был довольно низким.
Сейчас такой популярный овощ продают по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.
К тому же, увеличилась цена на столовую свеклу, лук и сладкий перец. Выросли в цене также и огурцы. В то же время подешевел картофель и чеснок.
Цены на фрукты тоже несколько изменились. В целом подорожали яблоки и виноград. Дороже чем неделей ранее, продаются бананы, гранаты и киви.
Увеличились цены на мандарин и грейпфрут. В то же время, апельсин и груша начали дешеветь.
По данным сайта Минфин, по состоянию на 31 января, цены на продукты таковы:
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