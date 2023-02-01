Цены взлетели еще больше: какие популярные овощи и фрукты подорожали в Украине

Что подорожало

В целом выросли цены на помидоры. Это обусловлено увеличением спроса на тепличные томаты на украинском рынке и существенное сокращение предложения данной продукции.

Сейчас импортные помидоры поступают в продажу по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

Также выросли цены и на морковь. По словам экспертов, причиной является то, что у многих местных производителей заканчиваются запасы моркови, урожай которой был довольно низким.

Сейчас такой популярный овощ продают по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

К тому же, увеличилась цена на столовую свеклу, лук и сладкий перец. Выросли в цене также и огурцы. В то же время подешевел картофель и чеснок.

Цены на фрукты тоже несколько изменились. В целом подорожали яблоки и виноград. Дороже чем неделей ранее, продаются бананы, гранаты и киви.

Увеличились цены на мандарин и грейпфрут. В то же время, апельсин и груша начали дешеветь.

Цены на продукты

По данным сайта Минфин, по состоянию на 31 января, цены на продукты таковы: