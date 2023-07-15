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Ціни злетять на 71%. В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю

Незабаром ціни на алкоголь можуть суттєво зрости (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Україні планують суттєво підвищити ціни на алкоголь. Залежно від виду спиртного, мінімальна вартість може зрости на 11-71%.

Про це йдеться в проєкті постанови Міністерства економіки.

Що відомо про ймовірне підвищення цін на алкоголь

У Міністерстві ініціюють підвищення мінімальних цін на спиртне. Даний проєкт уже винесли на обговорення.

Чиновники пояснюють, що підвищення цін зумовлене змінами у соціально-економічній і податковій сферах, а саме - зростанням цін на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо.

"Враховуючи зміни, які відбулись у соціально-економічній і податковій сферах, зокрема зростання витратної складової цін, а також зміну з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - пояснили у Міністерстві.

Наскільки зростуть ціни на спиртне

Наскільки підвищиться мінімальна вартість спиртного залежить від виду напою. Згідно з проєктом, передбачене наступне зростання ціни:

  • на коньяк на 11-12% залежно від кількості зірочок
  • на віскі, ром та джин - на 25%
  • на ігристі вина - на 28%
  • на звичайні вина - на 62%
  • на сидр, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% - на 61-71%

Якщо дані зміни запровадять, то мінімальна ціна на пляшку горілки 0,5 л зросте приблизно з 89 грн до 101 грн.

Наголосимо, поки це лише проєкт постанови. Профільні комітети уряду ще можуть його змінити. Чинності документ набуде лише у випадку, коли представники Кабміну ухвалять його на черговому засіданні.

Також зазначимо, що востаннє мінімальні ціни на алкоголь підвищували у 2018 році.

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Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити систему еАкциз, яка дозволить перевіряти походження алкоголю та цигарок.

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