Ціни злетять на 71%. В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю

В Україні планують суттєво підвищити ціни на алкоголь. Залежно від виду спиртного, мінімальна вартість може зрости на 11-71%.
Про це йдеться в проєкті постанови Міністерства економіки.
У Міністерстві ініціюють підвищення мінімальних цін на спиртне. Даний проєкт уже винесли на обговорення.
Чиновники пояснюють, що підвищення цін зумовлене змінами у соціально-економічній і податковій сферах, а саме - зростанням цін на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо.
"Враховуючи зміни, які відбулись у соціально-економічній і податковій сферах, зокрема зростання витратної складової цін, а також зміну з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - пояснили у Міністерстві.
Наскільки підвищиться мінімальна вартість спиртного залежить від виду напою. Згідно з проєктом, передбачене наступне зростання ціни:
Якщо дані зміни запровадять, то мінімальна ціна на пляшку горілки 0,5 л зросте приблизно з 89 грн до 101 грн.
Наголосимо, поки це лише проєкт постанови. Профільні комітети уряду ще можуть його змінити. Чинності документ набуде лише у випадку, коли представники Кабміну ухвалять його на черговому засіданні.
Також зазначимо, що востаннє мінімальні ціни на алкоголь підвищували у 2018 році.
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