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Цены взлетят на 71%. В Украине готовят важные изменения по алкоголю

В скором времени цены на алкоголь могут существенно подняться(коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Украине планируют существенно повысить цены на алкоголь. В зависимости от вида спиртного минимальная стоимость может вырасти на 11-71%.

Об этом говорится в проекте постановления Министерства экономики.

Что известно о вероятном повышении цен на алкоголь

В Министерстве инициируют повышение минимальных цен на алкоголь. Данный проект вынесли на обсуждение.

Чиновники объясняют, что повышение цен обусловлено изменениями в социально-экономической и налоговой сферах, а именно ростом цен на сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и т.д.

"Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен, а также изменение с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога размер минимальных цен не соответствует реальным расходам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", - объяснили в Министерстве.

Насколько вырастут цены на спиртное

Насколько повысится минимальная стоимость спиртного зависит от вида напитка. Согласно проекту, предусмотрен следующий рост цены:

  • на коньяк на 11-12% в зависимости от количества звездочек
  • на виски, ром и джин - на 25%
  • на игристые вина - на 28%
  • на обычные вина - на 62%
  • на сидр, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% - на 61-71%

Если данные изменения будут введены, то минимальная цена на бутылку водки 0,5 л вырастет примерно с 89 грн до 101 грн.

Отметим, пока это только проект постановления. Профильные комитеты правительства еще могут изменить его. В силу документ вступит только в том случае, если представители Кабмина примут его на очередном заседании.

Также отметим, что последний раз минимальные цены на алкоголь повышали в 2018 году.

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Ранее мы писали о том, что в Украине хотят ввести систему еАкциз, которая позволит проверять происхождение алкоголя и сигарет.

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