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Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

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Україна, Вівторок 18 липня 2023 16:43
Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото) Скільки коштують квартири на заході України (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

За час повномасштабної війни в Україні відбувся так званий регіональний розподіл. Відповідно до нього в областях, де велися бойові дії чи які близькі до лінії фронту, показники життєдіяльності знижуються, а в інших регіонах - підвищуються чи хоча б залишаються стабільними. Аналогічна ситуація й на ринку нерухомості.

Скільки зараз коштують квартири в західних областях - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що сталося на ринку після 24 лютого 2022

Наразі експерти виділяють шість лідерів за попитом на нерухомість: Івано-Франківська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області та Львів. Крім можливості орендувати квартиру, відкритий також і ринок продажу в ЖК.

Очолює цю шістку Закарпаття та Ужгород, зокрема. Сьогодні в регіоні реалізовують понад 98% об'єктів нерухомості. Такими цифрами ділиться директорка з розвитку бізнесу на одній із платформ про нерухомість Олена Унаньян.

"Ужгород входить до трійки регіонів з найбільшим зростанням середньої мінімальної ціни за квадратний метр у новобудовах: з початку воєнної агресії вона збільшилася на 75% у гривні. За цим показником лідирує Львів, де середня мінімальна ціна зросла на 79%, а на другому місці - Івано-Франківськ із приростом у 78%", - підкреслила вона. ﻿

До того ж зростає попит саме на Ужгород, адже все більше шукачів хочуть стати власниками житла саме там.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скільки зараз коштує оренда квартири в західних областях

У Львові можна винайняти однокімнатне помешкання в середньому за 15 000 гривень. Такі квартири зазвичай мають розвинену інфраструктуру навколо та комфортний інтер'єр. Разом із тим на сайтах з оголошеннями можна знайти непогані варіанти за нижчі ціни.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скриншоти

Стосовно Івано-Франківська, то тут середня вартість знижується до 10 000 гривень за однокімнатну квартиру та може змінюватися залежно від розташування, ремонту тощо.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скриншот

У Тернополі наразі оренда квартири коливається в межах 7 000 гривень. Є також варіанти від 10 000, але вони розташовані прямісінько в центрі міста, тому підвищення є виправданим.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скриншот

Чернівці демонструють середню ціну розміром 9 000 гривень за однокімнатні квартири.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скриншот

А в Ужгороді ціни не відстають від львівських і навіть дещо перевищують. Так, однокімнатну квартиру на Закарпатті можна винайняти приблизно за 15 500 гривень на місяць.

Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Скриншот

Водночас експерти також зазначають, що для того, аби утримувати високий рівень попиту на нерухомість, в Україні варто розвивати іпотечну систему придбання житла. Інакше будівельні фірми будуть створювати проєкти, а українці просто не матимуть змоги інвестувати гроші в будівництво.

Раніше ми показували, який вигляд має найдорожча квартира на Хрещатику.

Читайте також, що буде з орендою житла в Києві у серпні 2023.

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Львів Івано-Франківськ Ужгород Житло