Ціни на цей локальний фрукт б'ють рекорди. Чи варто українцям очікувати зниження?

Для України яблука є локальним і сезонним фруктом, тому на ринку імпорт відіграє не значну роль. Проте цього року ввезений товар помітно вплинув на ціноутворення.
Скільки зараз коштують яблука та чи буде зниження цін - читайте нижче в матеріалі Styler.
Експерти ресурсу EastFruit пишуть, що сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 гривень за кілограм.
Для порівняння це в середньому у 2,3 раза дорожче, ніж на початку сезону минулого року.
На таке формування цінника вплинув імпорт в Україну. Попри те, що українські виробники вже збирають і свій врожай, імпортери не поспішають знижувати ціни на фрукти.
Аргумент на це в тому, що основну масу яблук на українському ринку наразі становить все ж імпортна продукція. Але попит на них не дуже високий, адже покупці найчастіше віддають перевагу іншим сезонним фруктам та ягодам.
Звісно, ціна залежить від сорту яблук, але навіть враховуючи цей фактор, вартість у торгових мережах вища, ніж повідомили аналітики.
Наприклад, в АТБ ціни на яблука розпочинаються тільки від 26 гривень, а верхня межа вартості становить майже 40 гривень за кілограм.
Ціни на яблука в АТБ (скриншот: Styler)
У Сільпо в середньому яблука коштують 40 гривень, тобто вартісної межі у 23-26 гривень просто немає.
Ціни на яблука в Сільпо (скриншот: Styler)
Аналогічна ситуація і в магазинах мережі Фора.
Ціни на яблука у Форі (скриншот: Styler)
У Novus ціна на майже всі сорти яблук тримається на рівні 45 гривень за кілограм.
Ціни на яблука в Novus (скриншот: Styler)
А у Varus вартість взагалі б'є рекорди та добігає аж до 60 гривень за кілограм яблук.
Ціни на яблука в Varus (скриншот: Styler)
Садівники переконані, що вартість буде змінюватися відповідно до збільшення пропозиції місцевого яблука.
Цікаво, що внаслідок цього може знизитися ціна й на імпортні яблука.
Раніше ми розповідали, які зараз ціни на кавуни та що впливає на вартість.
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