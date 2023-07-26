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Ціни на цей локальний фрукт б'ють рекорди. Чи варто українцям очікувати зниження?

Як зміняться ціни на яблука (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Для України яблука є локальним і сезонним фруктом, тому на ринку імпорт відіграє не значну роль. Проте цього року ввезений товар помітно вплинув на ціноутворення.

Скільки зараз коштують яблука та чи буде зниження цін - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що сталося з вартістю яблук

Експерти ресурсу EastFruit пишуть, що сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 гривень за кілограм.

Для порівняння це в середньому у 2,3 раза дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

На таке формування цінника вплинув імпорт в Україну. Попри те, що українські виробники вже збирають і свій врожай, імпортери не поспішають знижувати ціни на фрукти.

Аргумент на це в тому, що основну масу яблук на українському ринку наразі становить все ж імпортна продукція. Але попит на них не дуже високий, адже покупці найчастіше віддають перевагу іншим сезонним фруктам та ягодам.

Скільки коштують яблука в магазинах

Звісно, ціна залежить від сорту яблук, але навіть враховуючи цей фактор, вартість у торгових мережах вища, ніж повідомили аналітики.

Наприклад, в АТБ ціни на яблука розпочинаються тільки від 26 гривень, а верхня межа вартості становить майже 40 гривень за кілограм.

Ціни на яблука в АТБ (скриншот: Styler)

У Сільпо в середньому яблука коштують 40 гривень, тобто вартісної межі у 23-26 гривень просто немає.

Ціни на яблука в Сільпо (скриншот: Styler)

Аналогічна ситуація і в магазинах мережі Фора.

Ціни на яблука у Форі (скриншот: Styler)

У Novus ціна на майже всі сорти яблук тримається на рівні 45 гривень за кілограм.

Ціни на яблука в Novus (скриншот: Styler)

А у Varus вартість взагалі б'є рекорди та добігає аж до 60 гривень за кілограм яблук.

Ціни на яблука в Varus (скриншот: Styler)

Чи знизяться ціни

Садівники переконані, що вартість буде змінюватися відповідно до збільшення пропозиції місцевого яблука.

Цікаво, що внаслідок цього може знизитися ціна й на імпортні яблука.

Раніше ми розповідали, які зараз ціни на кавуни та що впливає на вартість.

Читайте також, скільки на базарах коштує лохина - найдорожча ягода.

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яблукаціни на фрукти