Цены на этот местный фрукт бьют рекорды. Стоит ли украинцам ожидать снижения?

Что произошло со стоимостью яблок

Эксперты ресурса EastFruit пишут, что сегодня закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 23-26 гривен за килограмм.

Для сравнения это в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

На такое формирование ценника повлиял импорт в Украину. Несмотря на то, что украинские производители уже собирают свой урожай, импортеры не спешат снижать цены на фрукты.

Аргумент на это в том, что основную массу яблок на украинском рынке составляет все же импортная продукция. Но спрос на них не очень высокий, ведь покупатели чаще всего предпочитают другие сезонные фрукты и ягоды.

Сколько стоят яблоки в магазинах

Конечно, цена зависит от сорта яблок, но даже учитывая этот фактор, стоимость в торговых сетях выше, чем сообщили аналитики.

К примеру, в АТБ цены на яблоки начинаются только от 26 гривен, а верхний предел стоимости составляет почти 40 гривен за килограмм.

Цены на яблоки в АТБ (скриншот: Styler)

В Сильпо в среднем яблоки стоят 40 гривен, то есть стоимостного предела в 23-26 гривен просто нет.

Цены на яблоки в Сильпо (скриншот: Styler)

Аналогичная ситуация и в магазинах сети Фора.

Цены на яблоки в Форе (скриншот: Styler)

В Novus цена почти на все сорта яблок держится на уровне 45 гривен за килограмм.

Цены на яблоки в Novus (скриншот: Styler)

А у Varus стоимость вообще бьет рекорды и доходит до 60 гривен за килограмм яблок.

Цены на яблоки в Varus (скриншот: Styler)

Снизятся ли цены

Садоводы убеждены, что стоимость будет меняться в соответствии с увеличением предложения местного яблока.

Интересно, что в результате может снизиться цена и на импортные яблоки.