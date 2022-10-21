А ціни скачуть: стало відомо, що здорожчає найбільше напередодні зими

За даними Держстату, інфляція в Україні на споживчому ринку у вересні становила 1,9% порівняно із серпнем. За 9 місяців вона досягла 21,8%.

Які товари та послуги здорожчали найбільше у вересні?

Освіта здорожчала на 7%

Продукти харчування та безалкогольні напої додали 2%

Медичні послуги та охорона здоров’я подорожчали на 2%

Одяг та взуття додали майже 10% у порівнянні з серпнем

Побутова техніка та інший домашній вжиток піднявся на майже 3%

Експерти кажуть, що такі підвищення цін є сезонними та нормальними. Це спричинено завершенням літнього сезону та світовими тенденціями в економіці. Хоча, зазначають вони, цього року здорожчання проявилися дещо сильніше.

Щодо подорожчання освітніх послуг, то тут також причиною є зростання попиту в критичні часи, коли з'являється конкуренція на ринку праці.

До того ж можна помітити, що ціни на освіту в Україні наближаються до світових, що також є цілком природною тенденцією.

Що підвищиться в ціні до кінця року?

За даними Держстату, надалі продовжать додавати в ціні такі товари та послуги:

автомобільне паливо та мастила - 62%

продукти харчування - 27,4%

транспортні послуги - 27,3%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка - 24%

алкогольні напої, тютюнові вироби - 19,5%

Чому ціни підіймають?

Усі ці підвищення пов'язані зі стабільними темпами зростання палива через прив'язаність до логістики.

Не варто забувати, що ракетні обстріли Росії є головним чинником змін на цінниках. Руйнування інфраструктури ускладнює роботу підприємств, яким треба не просто триматися та виживати, але й утримувати штат, проводити закупки тощо.

Створення штучного дефіциту також впливає на збільшення суми в чеках. Так сталося з яйцями: ціни підвищили, товар розкупили, виробники додали до вартості ще пару відсотків.

За прогнозами НБУ, до кінця року інфляція в Україні зросте до 30%, але з огляду на економіки інших країн це геть не найгірші цифри, а навіть навпаки цілком прийнятні для країни в умовах повномасштабної війни.