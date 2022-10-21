А цены скачут: стало известно, что подорожает больше всего накануне зимы

Цены в магазинах продолжают удивлять украинцев. Так, за последние месяцы заметно подорожали куриные яйца, что сразу повлекло за собой искусственный дефицит, традиционная для нас гречка и мясо.
Однако это еще не все изменения на ценниках в украинских магазинах.
Мы проанализировали данные Госстата касательно цен на различные категории товаров и определил, какие из них ожидает дополнительное повышение в цене.
По данным Госстата, инфляция в Украине на потребительском рынке в сентябре составила 1,9% по сравнению с августом. За 9 месяцев она достигла 21,8%.
Эксперты говорят, что такие повышения цен сезонные и нормальные. Это связано с завершением летнего сезона и мировыми тенденциями в экономике. Хотя, отмечают они, в этом году подорожание проявилось несколько сильнее.
Что касается подорожания образовательных услуг, то здесь также причина роста спроса в критические времена, когда появляется конкуренция на рынке труда.
К тому же можно заметить, что цены на образование в Украине приближаются к мировым, что также вполне естественная тенденция.
По данным Госстата, в дальнейшем продолжат прибавлять в цене следующие товары и услуги:
Все эти повышения связаны со стабильными темпами роста топлива из-за привязанности к логистике.
Не стоит забывать, что ракетные обстрелы России являются основным фактором изменений в ценниках. Разрушение инфраструктуры усложняет работу предприятий, которым нужно не просто держаться и выживать, но и содержать штат, проводить закупки и т.д.
Создание искусственного дефицита также оказывает влияние на увеличение суммы в чеках. Так произошло с яйцами: цены повысили, товар раскупили, производители прибавили к стоимости еще пару процентов.
По прогнозам НБУ, к концу года инфляция в Украине вырастет до 30%, но учитывая экономики других стран это совсем несамые плохие цифры, а даже наоборот вполне приемлемые для страны в условиях полномасштабной войны.
Ранее мы сообщали о повышении цен на яйца и обосновано ли это.
Рассказывали также о продуктах, которые подорожали в Украине больше по сравнению с прошлым годом.