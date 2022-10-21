А цены скачут: стало известно, что подорожает больше всего накануне зимы

По данным Госстата, инфляция в Украине на потребительском рынке в сентябре составила 1,9% по сравнению с августом. За 9 месяцев она достигла 21,8%.

Какие товары и услуги подорожали больше всего в сентябре?

Образование подорожало на 7%

Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили 2%

Медицинские услуги и здравоохранение подорожали на 2%

Одежда и обувь прибавили почти 10% по сравнению с августом

Бытовая техника и другое домашнее потребление поднялось почти на 3%

Эксперты говорят, что такие повышения цен сезонные и нормальные. Это связано с завершением летнего сезона и мировыми тенденциями в экономике. Хотя, отмечают они, в этом году подорожание проявилось несколько сильнее.

Что касается подорожания образовательных услуг, то здесь также причина роста спроса в критические времена, когда появляется конкуренция на рынке труда.

К тому же можно заметить, что цены на образование в Украине приближаются к мировым, что также вполне естественная тенденция.

Что повысится в цене к концу года?

По данным Госстата, в дальнейшем продолжат прибавлять в цене следующие товары и услуги:

автомобильное топливо и смазки - 62%

продукты питания - 27,4%

транспортные услуги - 27,3%

предметы домашнего обихода, бытовая техника - 24%

алкогольные напитки, табачные изделия - 19,5%

Почему цены поднимаются?

Все эти повышения связаны со стабильными темпами роста топлива из-за привязанности к логистике.

Не стоит забывать, что ракетные обстрелы России являются основным фактором изменений в ценниках. Разрушение инфраструктуры усложняет работу предприятий, которым нужно не просто держаться и выживать, но и содержать штат, проводить закупки и т.д.

Создание искусственного дефицита также оказывает влияние на увеличение суммы в чеках. Так произошло с яйцами: цены повысили, товар раскупили, производители прибавили к стоимости еще пару процентов.

По прогнозам НБУ, к концу года инфляция в Украине вырастет до 30%, но учитывая экономики других стран это совсем несамые плохие цифры, а даже наоборот вполне приемлемые для страны в условиях полномасштабной войны.