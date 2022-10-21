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А цены скачут: стало известно, что подорожает больше всего накануне зимы

Перед зимой повышение цен сезонное (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Цены в магазинах продолжают удивлять украинцев. Так, за последние месяцы заметно подорожали куриные яйца, что сразу повлекло за собой искусственный дефицит, традиционная для нас гречка и мясо.

Однако это еще не все изменения на ценниках в украинских магазинах.

Мы проанализировали данные Госстата касательно цен на различные категории товаров и определил, какие из них ожидает дополнительное повышение в цене.

По данным Госстата, инфляция в Украине на потребительском рынке в сентябре составила 1,9% по сравнению с августом. За 9 месяцев она достигла 21,8%.

Какие товары и услуги подорожали больше всего в сентябре?

  • Образование подорожало на 7%
  • Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили 2%
  • Медицинские услуги и здравоохранение подорожали на 2%
  • Одежда и обувь прибавили почти 10% по сравнению с августом
  • Бытовая техника и другое домашнее потребление поднялось почти на 3%

Эксперты говорят, что такие повышения цен сезонные и нормальные. Это связано с завершением летнего сезона и мировыми тенденциями в экономике. Хотя, отмечают они, в этом году подорожание проявилось несколько сильнее.

Что касается подорожания образовательных услуг, то здесь также причина роста спроса в критические времена, когда появляется конкуренция на рынке труда.

К тому же можно заметить, что цены на образование в Украине приближаются к мировым, что также вполне естественная тенденция.

Что повысится в цене к концу года?

По данным Госстата, в дальнейшем продолжат прибавлять в цене следующие товары и услуги:

  • автомобильное топливо и смазки - 62%
  • продукты питания - 27,4%
  • транспортные услуги - 27,3%
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника - 24%
  • алкогольные напитки, табачные изделия - 19,5%

Почему цены поднимаются?

Все эти повышения связаны со стабильными темпами роста топлива из-за привязанности к логистике.

Не стоит забывать, что ракетные обстрелы России являются основным фактором изменений в ценниках. Разрушение инфраструктуры усложняет работу предприятий, которым нужно не просто держаться и выживать, но и содержать штат, проводить закупки и т.д.

Создание искусственного дефицита также оказывает влияние на увеличение суммы в чеках. Так произошло с яйцами: цены повысили, товар раскупили, производители прибавили к стоимости еще пару процентов.

По прогнозам НБУ, к концу года инфляция в Украине вырастет до 30%, но учитывая экономики других стран это совсем несамые плохие цифры, а даже наоборот вполне приемлемые для страны в условиях полномасштабной войны.

Ранее мы сообщали о повышении цен на яйца и обосновано ли это.

Рассказывали также о продуктах, которые подорожали в Украине больше по сравнению с прошлым годом.

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