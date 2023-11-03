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Ціни на оренду квартир у Києві впали: де найдешевше і найдорожче винаймати житло

Ціни на оренду квартир у Києві (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Порівняно з вереснем 2023 у жовтні вартість оренди житла знизилася на 19%. Таким чином середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 161 гривні. Разом із тим зросла й кількість оголошень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження DIM.RIA.

Ціни на оренду в районах Києва

Найнижча вартість на орендоване житло в Деснянському районі - 8 274 гривні, а найвища традиційно в Печерському районі - 30 264 гривні.

В інших районах столиці можна спостерігати такі ціни: 

  • Святошинський - 13 317 гривень
  • Солом'янський - 15 182 гривні
  • Голосіївський - 16 640 гривень
  • Дарницький - 14 564 гривень
  • Дніпровський - 13 358 гривень
  • Шевченківський - 19 480 гривень
  • Подільський - 16 452 гривні
  • Оболонський - 14 468 гривень

Зверніть увагу, що ціни представлені за однокімнатні квартири. 

Яка ситуація на ринку купівлі-продажу

Порівняно з жовтнем минулого року сьогодні ситуація на ринку нерухомості стала ще кращою. Наразі в Україні відновили роботу 75% відділів продажу новобудов. За цей місяць у столиці в експлуатацію ввели 12 будинків на 30 секцій.

До слова саме в Києві найвища вартість за квадратний метр - 57 460 гривень. А найдешевші квадратні метри в Тернополі - 24 481 гривня.

Загалом можна спостерігати тенденцію росту цін саме в західних областях. Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області конкурують між собою та не так далеко втекли від столичних розцінок - 41 874 гривні, 42 036 гривень та 43 929 гривень відповідно.

На вторинному ринку нерухомості можна спостерігати помірне зниження цін. Знову найдорожчі квартири можна знайти в Києві за 87 374 долари, а найдешевші - у Кропивницькому за 23 124 долари.

Раніше ми розповідали, чи вигідно придбати квартиру, щоб здавати її в оренду.

Читайте також про те, як росіяни продають квартири українців у Маріуполі.

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