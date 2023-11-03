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Цены на аренду квартир в Киеве упали: где снимать жилье дешевле и дороже всего

Цены на аренду квартир в Киеве (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

По сравнению с сентябрем 2023 года в октябре стоимость аренды жилья снизилась на 19%. Таким образом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 161 гривны. Вместе с тем, выросло и количество объявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование DIM.RIA.

Цены на аренду в районах Киева

Самая низкая стоимость на арендуемое жилье в Деснянском районе - 8 274 гривны, а самая высокая традиционно в Печерском районе - 30 264 гривны.

В других районах столицы можно наблюдать следующие цены:

  • Святошинский - 13 317 гривен
  • Соломенский - 15 182 гривны
  • Голосеевский - 16 640 гривен
  • Дарницкий - 14 564 гривен
  • Днепровский - 13 358 гривен
  • Шевченковский - 19 480 гривен
  • Подольский - 16 452 гривны
  • Оболонский - 14 468 гривен

Обратите внимание, что цены представлены за однокомнатные квартиры.

Какая ситуация на рынке купли-продажи

По сравнению с октябрем прошлого года сегодня ситуация на рынке недвижимости стала еще лучше. В Украине возобновили работу 75% отделов продаж новостроек. За этот месяц в столице в эксплуатацию было введено 12 домов на 30 секций.

К слову именно в Киеве самая высокая стоимость за квадратный метр - 57 460 гривен. А самые дешевые квадратные метры в Тернополе - 24 481 гривна.

В общем, можно наблюдать тенденцию роста цен именно в западных областях. Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области конкурируют между собой и не так далеко ушли от столичных расценок - 41 874 гривны, 42 036 гривен и 43 929 гривен соответственно.

На вторичном рынке недвижимости можно наблюдать умеренное понижение цен. Снова самые дорогие квартиры можно найти в Киеве за 87 374 доллара, а самые дешевые - в Кропивницком за 23 124 доллара.

Раньше мы рассказывали, выгодно ли приобрести квартиру, чтобы сдавать ее в аренду.

Читайте также, как россияне продают квартиры украинцев в Мариуполе.

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