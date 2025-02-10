Ціни на громадський транспорт у різних країнах: де їздять безплатно, а де - за шалені гроші

Міста з безкоштовним громадським транспортом

Деякі міста вирішили зробити транспорт загальнодоступним, покриваючи витрати з міського бюджету або спеціальних зборів. Це дозволяє зменшити затори на дорогах, покращити екологічну ситуацію та стимулювати людей відмовлятися від особистих авто. Список міст, де громадський транспорт є безкоштовним:

Люксембург, Люксембург - з 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для всіх пасажирів.

Таллінн, Естонія - з 2013 року мешканці міста можуть безкоштовно користуватися транспортом, оформивши спеціальну картку.

Дюнкерк, Франція - у 2018 році міська влада зробила громадський транспорт повністю безкоштовним.

Хасселт, Бельгія - з 1997 по 2013 рік транспорт був безкоштовним, після чого ввели символічну плату.

Чаттануга, США - у центрі міста працює безкоштовний електричний автобус для мешканців і туристів.

Люксембурзький трамвай (фото: Вікіпедія)

Міста з найдешевшим громадським транспортом

У деяких країнах проїзд на громадському транспорті залишається доступним навіть у порівнянні з місцевими зарплатами. Часто такі міста знаходяться у Східній Європі або країнах з низьким рівнем життя, де уряди намагаються зробити транспорт максимально доступним для населення. П’ять міст із найдешевшим громадським транспортом:

Бухарест, Румунія - місячний проїзний коштує близько 16 євро.

Приштина, Косово - вартість місячного квитка складає приблизно 14 євро.

Тирана, Албанія - місячний проїзний обходиться в 16 євро.

Софія, Болгарія - проїзний на місяць коштує близько 25 євро.

Будапешт, Угорщина - вартість місячного проїзного складає приблизно 23 євро.

Бухарестський трамвай (фото: Вікіпедія)

Міста з найдорожчим громадським транспортом

Вартість громадського транспорту може бути значно вищою в розвинених країнах із високим рівнем життя та дорогими муніципальними послугами. Такі міста інвестують у модернізацію інфраструктури, екологічний транспорт і зручність пересування, що позначається на вартості квитків. Найдорожчий громадський транспорт у таких містах:

Лондон, Велика Британія - місячний проїзний коштує близько 233 євро.

Дублін, Ірландія - вартість місячного квитка становить приблизно 117 євро.

Копенгаген, Данія - місячний проїзний обійдеться в 98 євро.

Стокгольм, Швеція - вартість місячного квитка складає близько 87 євро.

Париж, Франція - місячний проїзний коштує приблизно 84 євро.

Лондонські автобуси (фото: Вікіпедія)

Співвідношення цін на проїзд і середніх зарплат

Важливо враховувати не лише абсолютну вартість квитка, а й те, яку частку доходу він займає у витратах мешканців. У деяких містах високі ціни на проїзд компенсуються високими зарплатами, тоді як у інших - навіть дешевий квиток може бути відчутним для бюджету. Ось як виглядає співвідношення вартості проїзду та середніх зарплат: