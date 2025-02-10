Ціни на громадський транспорт у різних країнах: де їздять безплатно, а де - за шалені гроші

Громадський транспорт - основний спосіб подорожувати для туристів у закордонних містах. У світі існують міста, де мешканці та подорожувальники можуть їздити на громадському транспорті абсолютно безкоштовно, але у деяких мегаполісах вартість проїзду є дуже високою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які міста пропонують безкоштовний транспорт, де поїздки коштують найдешевше, а де - найдорожче.
Деякі міста вирішили зробити транспорт загальнодоступним, покриваючи витрати з міського бюджету або спеціальних зборів. Це дозволяє зменшити затори на дорогах, покращити екологічну ситуацію та стимулювати людей відмовлятися від особистих авто. Список міст, де громадський транспорт є безкоштовним:
У деяких країнах проїзд на громадському транспорті залишається доступним навіть у порівнянні з місцевими зарплатами. Часто такі міста знаходяться у Східній Європі або країнах з низьким рівнем життя, де уряди намагаються зробити транспорт максимально доступним для населення. П’ять міст із найдешевшим громадським транспортом:
Вартість громадського транспорту може бути значно вищою в розвинених країнах із високим рівнем життя та дорогими муніципальними послугами. Такі міста інвестують у модернізацію інфраструктури, екологічний транспорт і зручність пересування, що позначається на вартості квитків. Найдорожчий громадський транспорт у таких містах:
Важливо враховувати не лише абсолютну вартість квитка, а й те, яку частку доходу він займає у витратах мешканців. У деяких містах високі ціни на проїзд компенсуються високими зарплатами, тоді як у інших - навіть дешевий квиток може бути відчутним для бюджету. Ось як виглядає співвідношення вартості проїзду та середніх зарплат:
Раніше ми писали, яким транспортом дешевше за все подорожувати Європою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Liga.net та Delfi.lt.