Вояж без зайвих витрат. Яким транспортом дешевше за все подорожувати Європою

Подорожі Європою - це не лише про красиві міста та пам'ятки, але й про правильний вибір транспорту, щоб подорож була зручною і економною. Є безліч способів пересування по європейських країнах, і не всі вони коштують однаково.

Поїзд: для довгих та комфортних подорожей

Поїзд - один із найпопулярніших способів подорожувати Європою, і в більшості випадків він є досить економним. Багато європейських країн мають розвинені залізничні мережі, які пропонують комфортні та недорогі квитки.

Найвигідніші тарифи можна знайти, якщо купувати квитки заздалегідь, особливо якщо використовувати нічні потяги. Для молоді та студентів доступні різні знижки та проїзні, такі як Interrail.

Також варто відзначити, що поїзди зазвичай приходять вчасно, а в деяких країнах навіть пропонують безкоштовний Wi-Fi. Крім того, подорожі на поїзді дозволяють насолоджуватись чудовими пейзажами, особливо на маршрутах через Альпи та інші мальовничі регіони.

Поїзд - зручний спосіб подорожування на великі дистанції (фото: Freepik.com)

Лоукостери: дешеві рейси між європейськими містами

Для тих, хто хоче швидко переміщатися між містами, можна розглянути лоукостерні авіакомпанії, такі як Ryanair, WizzAir або EasyJet. Ці компанії пропонують неймовірно низькі ціни на квитки, особливо якщо купувати їх заздалегідь.

Деякі рейси можуть коштувати всього кілька євро, але важливо пам'ятати, що дешеві квитки часто не включають багаж та інші додаткові послуги. Однак, якщо ви подорожуєте тільки з ручною поклажею і заздалегідь плануєте свій маршрут, авіапереліт може бути дуже вигідним.

Автобус: найефективніший спосіб пересування Європою

Якщо вам потрібно подорожувати на короткі відстані, автобус може стати найбільш дешевим варіантом. Автобусні компанії, такі як FlixBus та Eurolines, пропонують рейси між великими містами Європи за дуже низькими цінами.

Особливо вигідно купувати квитки заздалегідь, коли можна знайти акції та спеціальні пропозиції. Хоча подорож автобусом може бути менш комфортною в порівнянні з поїздами, це відмінна можливість заощадити, особливо якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом.

Мережеві маршрути також дають можливість відвідати менш туристичні міста, які можуть бути недоступні через залізничний транспорт. Головне - вибрати зручні години відправлення, щоб уникнути довгих поїздок вночі.

Автобус - найдешевший варіант подорожі у Європі (фото: Freepik.com)

Каршерінг та оренда велосипедів

Для пересування по великих європейських містах варто розглянути каршерінг і оренду велосипедів. В останні роки багато міст пропонують гнучкі системи оренди, які дозволяють економно переміщатись по місту.

Каршерінг доступний через додатки, такі як DriveNow та Car2Go, і часто виявляється дешевшим за таксі, особливо для коротких поїздок. Велосипеди можна орендувати через системи, як Lime або Donkey Republic, які пропонують зручні умови оренди на короткі дистанції.

Це чудовий спосіб переміщатися по місту, уникати пробок та насолоджуватися пейзажами, не витрачаючи багато грошей. У деяких містах також доступні електричні скутери, що робить поїздки ще швидшими та зручнішими.

Сервіси попутників: економія і нові знайомства

Сервіси попутників, такі як BlaBlaCar, стають все популярнішими для подорожей по Європі. Ці платформи дозволяють знайти водіїв, які їдуть по потрібному маршруту і готові взяти з собою пасажирів, ділячи витрати на пальне.

Це вигідний і досить зручний спосіб подорожувати, особливо на середні та довгі відстані. Як правило, такі поїздки обходяться значно дешевше, ніж квитки на поїзд або автобус, а також дають можливість познайомитись з місцевими жителями та дізнатися багато нового про країну.

Це ідеальний варіант для тих, хто любить знайомитися з новими людьми під час подорожей. Однак варто звертати увагу на відгуки водіїв та бути обережними при виборі попутників.

Подорож з попутниками може бути дуже цікавою, але варто не забувати по безпеку (фото: Freepik.com)