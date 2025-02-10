Цены на общественный транспорт в разных странах: где ездят бесплатно, а где - за бешеные деньги

Общественный транспорт - основной способ путешествовать для туристов в зарубежных городах. В мире существуют города, где жители и путешественники могут ездить на общественном транспорте совершенно бесплатно, но в некоторых мегаполисах стоимость проезда очень высока.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие города предлагают бесплатный транспорт, где поездки стоят дешевле всего, а где - дороже.
Некоторые города решили сделать транспорт общедоступным, покрывая расходы из городского бюджета или специальных сборов. Это позволяет уменьшить пробки на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и стимулировать людей отказываться от личных авто. Список городов, где общественный транспорт является бесплатным:
В некоторых странах проезд на общественном транспорте остается доступным даже по сравнению с местными зарплатами. Часто такие города находятся в Восточной Европе или странах с низким уровнем жизни, где правительства пытаются сделать транспорт максимально доступным для населения. Пять городов с самым дешевым общественным транспортом:
Стоимость общественного транспорта может быть значительно выше в развитых странах с высоким уровнем жизни и дорогими муниципальными услугами. Такие города инвестируют в модернизацию инфраструктуры, экологичный транспорт и удобство передвижения, что сказывается на стоимости билетов. Самый дорогой общественный транспорт в таких городах:
Важно учитывать не только абсолютную стоимость билета, но и то, какую долю дохода он занимает в расходах жителей. В некоторых городах высокие цены на проезд компенсируются высокими зарплатами, тогда как в других - даже дешевый билет может быть ощутимым для бюджета. Вот как выглядит соотношение стоимости проезда и средних зарплат:
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При написании материала использовались следующие источники: издания Liga.net и Delfi.lt.