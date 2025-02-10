Цены на общественный транспорт в разных странах: где ездят бесплатно, а где - за бешеные деньги

Города с бесплатным общественным транспортом

Некоторые города решили сделать транспорт общедоступным, покрывая расходы из городского бюджета или специальных сборов. Это позволяет уменьшить пробки на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и стимулировать людей отказываться от личных авто. Список городов, где общественный транспорт является бесплатным:

Люксембург, Люксембург - с 2020 года весь общественный транспорт в стране стал бесплатным для всех пассажиров.

Таллинн, Эстония - с 2013 года жители города могут бесплатно пользоваться транспортом, оформив специальную карточку.

Дюнкерк, Франция - в 2018 году городские власти сделали общественный транспорт полностью бесплатным.

Хасселт, Бельгия - с 1997 по 2013 год транспорт был бесплатным, после чего ввели символическую плату.

Чаттануга, США - в центре города работает бесплатный электрический автобус для жителей и туристов.

Люксембургский трамвай (фото: Википедия)

Города с самым дешевым общественным транспортом

В некоторых странах проезд на общественном транспорте остается доступным даже по сравнению с местными зарплатами. Часто такие города находятся в Восточной Европе или странах с низким уровнем жизни, где правительства пытаются сделать транспорт максимально доступным для населения. Пять городов с самым дешевым общественным транспортом:

Бухарест, Румыния - месячный проездной стоит около 16 евро .

. Приштина, Косово - стоимость месячного билета составляет примерно 14 евро.

Тирана, Албания - месячный проездной обходится в 16 евро .

. София, Болгария - проездной на месяц стоит около 25 евро .

. Будапешт, Венгрия - стоимость месячного проездного составляет примерно 23 евро .

Бухарестский трамвай (фото: Википедия)

Города с самым дорогим общественным транспортом

Стоимость общественного транспорта может быть значительно выше в развитых странах с высоким уровнем жизни и дорогими муниципальными услугами. Такие города инвестируют в модернизацию инфраструктуры, экологичный транспорт и удобство передвижения, что сказывается на стоимости билетов. Самый дорогой общественный транспорт в таких городах:

Лондон, Великобритания - месячный проездной стоит около 233 евро.

Дублин, Ирландия - стоимость месячного билета составляет примерно 117 евро.

Копенгаген, Дания - месячный проездной обойдется в 98 евро.

Стокгольм, Швеция - стоимость месячного билета составляет около 87 евро.

Париж, Франция - месячный проездной стоит примерно 84 евро .

Лондонские автобусы (фото: Википедия)

Соотношение цен на проезд и средних зарплат

Важно учитывать не только абсолютную стоимость билета, но и то, какую долю дохода он занимает в расходах жителей. В некоторых городах высокие цены на проезд компенсируются высокими зарплатами, тогда как в других - даже дешевый билет может быть ощутимым для бюджета. Вот как выглядит соотношение стоимости проезда и средних зарплат: