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Цены на общественный транспорт в разных странах: где ездят бесплатно, а где - за бешеные деньги

Какие цены в мире на общественный транспорт (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Общественный транспорт - основной способ путешествовать для туристов в зарубежных городах. В мире существуют города, где жители и путешественники могут ездить на общественном транспорте совершенно бесплатно, но в некоторых мегаполисах стоимость проезда очень высока.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие города предлагают бесплатный транспорт, где поездки стоят дешевле всего, а где - дороже.

Города с бесплатным общественным транспортом

Некоторые города решили сделать транспорт общедоступным, покрывая расходы из городского бюджета или специальных сборов. Это позволяет уменьшить пробки на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и стимулировать людей отказываться от личных авто. Список городов, где общественный транспорт является бесплатным:

  • Люксембург, Люксембург - с 2020 года весь общественный транспорт в стране стал бесплатным для всех пассажиров.
  • Таллинн, Эстония - с 2013 года жители города могут бесплатно пользоваться транспортом, оформив специальную карточку.
  • Дюнкерк, Франция - в 2018 году городские власти сделали общественный транспорт полностью бесплатным.
  • Хасселт, Бельгия - с 1997 по 2013 год транспорт был бесплатным, после чего ввели символическую плату.
  • Чаттануга, США - в центре города работает бесплатный электрический автобус для жителей и туристов.

Люксембургский трамвай (фото: Википедия)

Города с самым дешевым общественным транспортом

В некоторых странах проезд на общественном транспорте остается доступным даже по сравнению с местными зарплатами. Часто такие города находятся в Восточной Европе или странах с низким уровнем жизни, где правительства пытаются сделать транспорт максимально доступным для населения. Пять городов с самым дешевым общественным транспортом:

  • Бухарест, Румыния - месячный проездной стоит около 16 евро.
  • Приштина, Косово - стоимость месячного билета составляет примерно 14 евро.
  • Тирана, Албания - месячный проездной обходится в 16 евро.
  • София, Болгария - проездной на месяц стоит около 25 евро.
  • Будапешт, Венгрия - стоимость месячного проездного составляет примерно 23 евро .

Бухарестский трамвай (фото: Википедия)

Города с самым дорогим общественным транспортом

Стоимость общественного транспорта может быть значительно выше в развитых странах с высоким уровнем жизни и дорогими муниципальными услугами. Такие города инвестируют в модернизацию инфраструктуры, экологичный транспорт и удобство передвижения, что сказывается на стоимости билетов. Самый дорогой общественный транспорт в таких городах:

  • Лондон, Великобритания - месячный проездной стоит около 233 евро.
  • Дублин, Ирландия - стоимость месячного билета составляет примерно 117 евро.
  • Копенгаген, Дания - месячный проездной обойдется в 98 евро.
  • Стокгольм, Швеция - стоимость месячного билета составляет около 87 евро.
  • Париж, Франция - месячный проездной стоит примерно 84 евро .

Лондонские автобусы (фото: Википедия)

Соотношение цен на проезд и средних зарплат

Важно учитывать не только абсолютную стоимость билета, но и то, какую долю дохода он занимает в расходах жителей. В некоторых городах высокие цены на проезд компенсируются высокими зарплатами, тогда как в других - даже дешевый билет может быть ощутимым для бюджета. Вот как выглядит соотношение стоимости проезда и средних зарплат:

  • Лондон, Великобритания - при стоимости проездного 233 евро и средней зарплате 3 500 евро расходы на транспорт составляют 6,7% дохода .
  • Бухарест, Румыния - месячный проездной за 16 евро при средней зарплате 700 евро означает расходы около 2,3% дохода.
  • Дублин, Ирландия - с месячным билетом за 117 евро и средним доходом 3 000 евро транспорт обходится в 3,9% зарплаты.
  • Париж, Франция - при стоимости проездного 84 евро и среднем доходе 2 900 евро расходы составляют 2,9% зарплаты.
  • София, Болгария - при стоимости проездного 25 евро и среднем доходе 900 евро расходы на транспорт составляют около 2,8%.

Ранее мы писали, каким транспортом дешевле всего путешествовать по Европе.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Liga.net и Delfi.lt.

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