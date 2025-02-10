Цены на общественный транспорт в разных странах: где ездят бесплатно, а где - за бешеные деньги
Общественный транспорт - основной способ путешествовать для туристов в зарубежных городах. В мире существуют города, где жители и путешественники могут ездить на общественном транспорте совершенно бесплатно, но в некоторых мегаполисах стоимость проезда очень высока.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие города предлагают бесплатный транспорт, где поездки стоят дешевле всего, а где - дороже.
Города с бесплатным общественным транспортом
Некоторые города решили сделать транспорт общедоступным, покрывая расходы из городского бюджета или специальных сборов. Это позволяет уменьшить пробки на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и стимулировать людей отказываться от личных авто. Список городов, где общественный транспорт является бесплатным:
- Люксембург, Люксембург - с 2020 года весь общественный транспорт в стране стал бесплатным для всех пассажиров.
- Таллинн, Эстония - с 2013 года жители города могут бесплатно пользоваться транспортом, оформив специальную карточку.
- Дюнкерк, Франция - в 2018 году городские власти сделали общественный транспорт полностью бесплатным.
- Хасселт, Бельгия - с 1997 по 2013 год транспорт был бесплатным, после чего ввели символическую плату.
- Чаттануга, США - в центре города работает бесплатный электрический автобус для жителей и туристов.
Люксембургский трамвай (фото: Википедия)
Города с самым дешевым общественным транспортом
В некоторых странах проезд на общественном транспорте остается доступным даже по сравнению с местными зарплатами. Часто такие города находятся в Восточной Европе или странах с низким уровнем жизни, где правительства пытаются сделать транспорт максимально доступным для населения. Пять городов с самым дешевым общественным транспортом:
- Бухарест, Румыния - месячный проездной стоит около 16 евро.
- Приштина, Косово - стоимость месячного билета составляет примерно 14 евро.
- Тирана, Албания - месячный проездной обходится в 16 евро.
- София, Болгария - проездной на месяц стоит около 25 евро.
- Будапешт, Венгрия - стоимость месячного проездного составляет примерно 23 евро .
Бухарестский трамвай (фото: Википедия)
Города с самым дорогим общественным транспортом
Стоимость общественного транспорта может быть значительно выше в развитых странах с высоким уровнем жизни и дорогими муниципальными услугами. Такие города инвестируют в модернизацию инфраструктуры, экологичный транспорт и удобство передвижения, что сказывается на стоимости билетов. Самый дорогой общественный транспорт в таких городах:
- Лондон, Великобритания - месячный проездной стоит около 233 евро.
- Дублин, Ирландия - стоимость месячного билета составляет примерно 117 евро.
- Копенгаген, Дания - месячный проездной обойдется в 98 евро.
- Стокгольм, Швеция - стоимость месячного билета составляет около 87 евро.
- Париж, Франция - месячный проездной стоит примерно 84 евро .
Лондонские автобусы (фото: Википедия)
Соотношение цен на проезд и средних зарплат
Важно учитывать не только абсолютную стоимость билета, но и то, какую долю дохода он занимает в расходах жителей. В некоторых городах высокие цены на проезд компенсируются высокими зарплатами, тогда как в других - даже дешевый билет может быть ощутимым для бюджета. Вот как выглядит соотношение стоимости проезда и средних зарплат:
- Лондон, Великобритания - при стоимости проездного 233 евро и средней зарплате 3 500 евро расходы на транспорт составляют 6,7% дохода .
- Бухарест, Румыния - месячный проездной за 16 евро при средней зарплате 700 евро означает расходы около 2,3% дохода.
- Дублин, Ирландия - с месячным билетом за 117 евро и средним доходом 3 000 евро транспорт обходится в 3,9% зарплаты.
- Париж, Франция - при стоимости проездного 84 евро и среднем доходе 2 900 евро расходы составляют 2,9% зарплаты.
- София, Болгария - при стоимости проездного 25 евро и среднем доходе 900 евро расходы на транспорт составляют около 2,8%.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Liga.net и Delfi.lt.