Ціна виросла в півтора раза: в Україні збільшилась вартість популярного овоча

В Україні перед Великоднем спостерігається значне збільшення цін на овочі. Зокрема, за тиждень у 1,5 раза збільшились цін на імпортні помідори.
Про це пише EastFruit.
Основною причиною подорожчання томату на українському ринку стала погана погода як в Україні, так і в Туреччині. Загалом затяжні дощі призвели до того, що збір врожаю в турецьких господарствах дещо призупинився, через що збільшилась ціна на продукцію.
Експерти кажуть, що зараз гуртова ціна на турецький томат в Україні становить 80-110 грн/кг, що в середньому в півтора раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Аналітики зазначають, що сьогодні імпортний томат в Україні коштує в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
До того ж не виключається, що імпортний томат на українському ринку почне дешевшати вже з наступного тижня. Все через спад попиту після свят.
За даними сайту "Мінфін", перед Великоднем ціни на продукти дещо збільшились. Станом на 14 квітня, ціна на овочі в українських супермаркетах такі:
Раніше ми повідомляли, коли в Україні подешевшає цибуля.
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