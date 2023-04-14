Ціна виросла в півтора раза: в Україні збільшилась вартість популярного овоча

Яка причина

Основною причиною подорожчання томату на українському ринку стала погана погода як в Україні, так і в Туреччині. Загалом затяжні дощі призвели до того, що збір врожаю в турецьких господарствах дещо призупинився, через що збільшилась ціна на продукцію.

Експерти кажуть, що зараз гуртова ціна на турецький томат в Україні становить 80-110 грн/кг, що в середньому в півтора раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що сьогодні імпортний томат в Україні коштує в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж не виключається, що імпортний томат на українському ринку почне дешевшати вже з наступного тижня. Все через спад попиту після свят.

Ціни на овочі

За даними сайту "Мінфін", перед Великоднем ціни на продукти дещо збільшились. Станом на 14 квітня, ціна на овочі в українських супермаркетах такі: