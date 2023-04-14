UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціна виросла в півтора раза: в Україні збільшилась вартість популярного овоча

В Україні збільшились ціни на помідори (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні перед Великоднем спостерігається значне збільшення цін на овочі. Зокрема, за тиждень у 1,5 раза збільшились цін на імпортні помідори.

Про це пише EastFruit.

Яка причина

Основною причиною подорожчання томату на українському ринку стала погана погода як в Україні, так і в Туреччині. Загалом затяжні дощі призвели до того, що збір врожаю в турецьких господарствах дещо призупинився, через що збільшилась ціна на продукцію.

Експерти кажуть, що зараз гуртова ціна на турецький томат в Україні становить 80-110 грн/кг, що в середньому в півтора раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що сьогодні імпортний томат в Україні коштує в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж не виключається, що імпортний томат на українському ринку почне дешевшати вже з наступного тижня. Все через спад попиту після свят.

Ціни на овочі

За даними сайту "Мінфін", перед Великоднем ціни на продукти дещо збільшились. Станом на 14 квітня, ціна на овочі в українських супермаркетах такі:

  • капуста молода - 64,95 грн/кг;
  • картопля - 9,60 грн/кг;
  • цибуля біла - 86,90 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 56,38 грн/кг;
  • морква - 51,77 грн/кг;
  • огірки - 199 грн/кг;
  • помідори червоні - 105,62 грн/кг;
  • буряк - 8,98 грн/кг;
  • часник - 111,17 грн/кг;
  • часник молодий - 98,17 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, коли в Україні подешевшає цибуля.

Також ми писали, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни на овочіціниЦіни на продукти