Ціна популярного в Україні овоча б'є рекорди: скільки зараз коштує кілограм

Скільки коштує

Експерти кажуть, що ц іна за один кілограм цибулі вже зросла до 30-35 гривень. У середньому це на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що 35 гривень за кілограм - є рекордною ціною за всю історію незалежності України. Порівняно з минулим роком вартість овоча зросли в середньому в чотири рази.

Яка причина

Підвищення вартості цибулі зберігатиметься й надалі. Причиною є ажіотаж та постійні перебої з електроенергією. Також запаси цих овочів у багатьох українських господарствах вже практично вичерпані.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки", - наголошують аналітики.

Ціни у супермаркетах

За даними сайту Мінфін, станом на 2 лютого, у відомих українських супермаркетах ціни на ріпчасту цибулю такі:

Auchan - 36,20 грн/кг;

Novus - 36,89 грн/кг;

Varus - 35, 70 грн/кг;

грн/кг; АТБ - 38,55 грн/кг;

Megamarket - 47,90 грн/кг.

Загалом середня ціна становить - 39,17 грн/кг. Додамо, що ще на початку січня 2023 року вартість цибулі була 34,89 грн/кг, а у грудні - 32,64 грн/кг.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні (скрін)