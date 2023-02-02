Цена популярного в Украине овоща бьет рекорды: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине заметно подорожала стоимость лука. Цена овоща установила очередной рекорд, преодолев отметку более чем в 30 гривен за килограмм.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Аналитики отмечают, что 35 гривен за килограмм - рекордная цена за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом, стоимость овоща выросла в среднем в четыре раза.
Повышение стоимости лука будет сохраняться и дальше. Причиной является ажиотаж и постоянные перебои с электроэнергией. Также запасы этих овощей во многих украинских хозяйствах практически исчерпаны.
"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", - отмечают аналитики.
По данным сайта Минфин, по состоянию на 2 февраля, в известных украинских супермаркетах цены на репчатый лук таковы:
В целом средняя цена составляет - 39,17 грн/кг. Добавим, что еще в начале января 2023 года стоимость лука была 34,89 грн/кг, а в декабре - 32,64 грн/кг.
Ранее эксперты рассказывали, какой сорт лука самый вкусный и полезный.
Также мы писали, к чему приведет частое употребление лука.