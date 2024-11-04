Ціна краси і ризики: все, що треба знати про ліпосакцію та ліпоскульптурування

Чому навіть худенькі дівчата роблять ліпосакцію? Чому після ліпоскульптурування заборонено набирати вагу та худнути? Скільки жиру можна відкачати за одну процедуру?

Відповіді на ці та інші питання про ліпосакцію, яка за даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії у 2023 році стала найпопулярнішою косметичною операцією у світі, витіснивши з першого місця збільшення грудей, в коментарі РБК-Україна (проект Styler) дав відомий пластичний хірург Олександр Бебих.

Ліпосакція і ліпоскульптурування: яка різниця

Обидві процедури мають схожі цілі, але відрізняються технікою виконання та кінцевим результатом. Ліпосакція - це видалення зайвого жиру задля того, щоб тіло стало стрункішим. Ліпоскульптурування - не лише забір жирових клітин із проблемних зон, а й введення їх в інші зони для створення красивих форм тіла.

"У кожної людини є генетично сформовані жирові пастки. Простіше кажучи, місця де жир накопичується й не зникає навіть якщо ви ходите до спортзалу та дотримуєтесь дієт. Без ліпосакції позбутися його практично неможливо. Саме тому нашими пацієнтами часто стають навіть худенькі дівчата, які мають жирові пастки на стегнах, животі чи внутрішній стороні колін", - каже Бебих.

Процедура ліпосакції - це видалення жирових клітин, а ліпоскульптурування - можливість використати їх для збільшення розміру грудей, формування сідниць та інших частин тіла.

Кому не можна робити ліпосакцію і ліпоскульптурування

Як і будь-які хірургічні операції, ліпосакція та ліпоскульптурування мають свої протипоказання. Вони стосуються пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хворобами печінки та нирок. Також заборонено робити ліпосакцію при поганому згортанні крові, інфекційних захворюваннях чи запальних процесах. В переліку протипоказань також психічні розлади. Наприклад, якщо людина має дисморфофобію - дуже критично сприймає своє тіло - їй відмовлять.

"Ще одне протипоказання до хірургічного втручання - надто надмірна вага пацієнта. Багато хто вважає ліпосакцію чудодійним способом схуднення. Це міф. Ліпосакція - це виключно процедура корекції фігури. Недарма одна з назв цього процесу - ліпоскульптурування. Так, кілька зайвих кілограмів зникнуть, але не всі, як помилково вважає більшість. Людині, що важить понад 100 кілограмів і хоче стати стрункою, спершу варто звернутись до дієтолога. А коли вона схудне на 10-12 кілограмів, можна проконсультуватись з пластичним хірургом", - говорить лікар.

Пластичний хірург Олександр Бебих

Як правильно підготуватись до ліпосакції чи ліпоскульптурування

Підготовка до ліпосакції чи ліпоскульптурування - важливий етап від якого залежить кінцевий результат. Спершу пацієнт консультується з хірургом. Визначаються проблемні зони, оцінюються можливі ризики. Далі пацієнт проходить медичне обстеження, яке включає аналіз крові. Хірург може попросити пацієнта відмовитись від приймання певних ліків, куріння та алкоголю: вони підвищують ризик ускладнень.

“Існує дві методики проведення ліпоскульптурування. Перша підходить молодим пацієнтам, які мають незначні жирові пастки. Жирові клітини відкачуються за допомогою ліпосакції, а потім одразу вводяться в зону корекції. Друга методика допоможе сформувати фігуру тим пацієнтам, які мають розтяжки, діастаз прямих м’язів живота чи в’ялу шкіру. У цьому випадку рекомендується абдомінопластика: хірург викачує жир, прибирає надлишок шкіри та проводить корекцію м’язів передньої черевної стінки. Завдяки цьому живіт стає підтягнутим", - коментує Олександр.

Як проходить процедура ліпосакції

Операція проводиться під місцевим або загальним наркозом: це залежить від розміру проблемних зон та обсягу роботи хірурга. Після знеболення у вибрані ділянки вводиться спеціальний розчин, який полегшує видалення жиру. Потім хірург робить невеликі надрізи і вводить канюлю - тонку трубочку, під’єднану до вакуумного апарату. Канюля рухається вперед і назад, розбиваючи жирові клітини, які потім видаляються вакуумом. Процес триває, поки хірург не викачає потрібний об’єм жиру. Після цього порізи закривають та накладають на них пов’язку.

“Під час процедури рекомендується видаляти не більше 5 літрів жирової клітковини. Якщо потрібно видалити більшу кількість - варто почекати 6 місяців і зробити повторну операцію. Взагалі з кожної проблемної зони хірург може забрати лише 80% жиру. Якщо забрати увесь жир - настане скелетизація. Тобто крізь шкіру буквально будуть проступати кістки. Саме тому після ліпосакції заборонено худнути", - наголошує Бебих.

Які обмеження діють для пацієнта після операції

Серед усіх пластичних операцій ліпосакція та ліпоскульптурування вважаються найменш травматичними процедурами. Після операції пацієнта відвозять до палати і вже за 5 годин він може підійматися з ліжка та ходити.

Наступного дня його відпускають додому, попередньо ознайомивши з рекомендаціями щодо реабілітації. Пацієнту радять більше рухатись, гуляти, пити достатньо рідини, носити компресійну білизну та уникати фізичних навантажень. Приблизно за місяць можна повертатись до звичного способу життя.

“Біль, який відчуває пацієнт після операції, схожий на біль від синця й триває 3-4 дні. Після цього ви не будете відчувати дискомфорту. Головна порада щодо періоду реабілітації: ваша вага має бути стабільною принаймні 6 місяців. Якщо ви раптово схуднете чи наберете 10 кілограмів, стануть видимими переходи між місцями, де проводилась операція. Поставтесь до періоду реабілітації серйозно й будете задоволені результатами ліпоскульптурування", - наголошує хірург.