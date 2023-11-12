Цими порадами має скористатись кожен. Три прості правила, які допомагають позбутись стресу

Як кортизол впливає на організм

"Гормон кортизол обмежує функції, які не є важливими в тривожних реакціях. Він визначає імунну відповідь, пригнічує діяльність травної та репродуктивної системи, уповільнює процеси зростання. Відбувається контроль лише трьох реакцій - настрою, мотивації та страху", - пояснює експерт.

Голобородько зазначає, як тільки загроза проходить, рівні гормонів повертаються до колишніх значень. Поступово системи відновлюють свою діяльність.

"Коли стресовий, хай і невеликий фактор, присутній часто чи постійно, реагування на ситуацію залишається у включеному стані завжди. В результаті отримуємо сучасний діагноз умовної "надниркової втоми" - дезадаптації органу та нездатності його виконувати свої функції. Відбувається їх зниження, та реакції стає недостатньо, щоб підтримувати функції тіла в нормі", - говорить нутриціолог.

Як знизити рівень кортизолу

Голобородько для зниження гормону стресу радить робити медитації, приймати ванни із сіллю, влаштовувати прогулянки у лісі, приймати контрастний душ, займатись спортом з низькою інтенсивністю та засинати до 23:00. Також на постійній основі вона рекомендує підключити наступні три практики.

"З0 хвилин раз на пару днів не робіть нічого. Сидіть на дивані. Ні телефону, ні книг, ні фільму - ви просто сидите. Це складно, всі думки передумали, нових немає, пройде цілих три хвилини, залишиться 27. Ось займайтеся чим завгодно, але без нової інформації. Продвинутий рівень - влаштовувати собі суботи або неділі бе ґаджетів", - радить нутриціолог.

Також вона рекомендує не прокручувати постійно в голові думок, краще їх виписувати на папір.

"Тисяча продумувань завдань і постійне вирішування їх в голові - дисфункція", - каже Голобородько.

І головне, що вона радить - тіште свої 5 органів чуття. Важливо задіяти всі 5 аналізаторів, отримувати максимум задоволення.

"У мене це ритуал з матча: мій ідеальний та красивий зовні, теплий, прогрітий, аромат чаю, смак. Трихвилинне чаювання ідеально працює з дофіміновими рецепторами", - каже нутриціолог.