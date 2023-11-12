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Этими советами должен воспользоваться каждый. Три простых правила, которые избавляют от стресса

Как избавиться от стресса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При стрессе в организме человека выделяется кортизол, который при продолжительном действии может негативно отражаться на самочувствии. Конечно, не получится полностью избегать стресса, но есть техники, позволяющие снизить его уровень и негативное действие здоровье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Как кортизол влияет на организм

"Гормон кортизол ограничивает функции, которые не важны в тревожных реакциях. Он определяет иммунный ответ, угнетает деятельность пищеварительной и репродуктивной системы, замедляет процессы роста. Происходит контроль лишь трех реакций - настроения, мотивации и страха", - объясняет эксперт.

Голобородько отмечает, как только угроза проходит, уровни гормонов возвращаются к прежним значениям. Постепенно системы возобновляют свою деятельность.

Когда стрессовый, пусть и небольшой фактор, присутствующий часто или постоянно, реагирование на ситуацию остается во включенном состоянии всегда. В результате получаем современный диагноз условной "надпочечной усталости" - дезадаптации органа и неспособности его выполнять свои функции. Происходит их снижение и реакции становится недостаточно, чтобы поддерживать функции тела в норме", - говорит нутрициолог.

Как снизить уровень кортизола

Голобородько для снижения гормона стресса советует проводить медитации, принимать ванны с солью, устраивать прогулки в лесу, принимать контрастный душ, заниматься спортом с низкой интенсивностью и засыпать до 23:00. Также на постоянной основе она рекомендует подключить следующие три практики.

"З0 минут раз в пару дней не делайте ничего. Сидите на диване. Ни телефона, ни книг, ни фильма - вы просто сидите. Это сложно, все мысли передумали, новых нет, пройдет целых три минуты, останется 27. Вот занимайтесь чем угодно, но без новой информации. Продвинутый уровень - устраивать себе субботы или воскресенья без гаджетов", - советует нутрициолог.

Также она рекомендует не прокручивать постоянно в уме мыслей, лучше их выписывать на бумагу.

"Тысяча обдумываньи задач и постоянное решение их в уме - дисфункция", - говорит Голобородько.

И главное, что она советует - радуйте свои 5 органов чувств. Важно задействовать все 5 анализаторов, получать максимум удовольствия.

"У меня это ритуал с матчу: мой идеальный и красивый снаружи, теплый, прогретый, аромат чая, вкус. Трехминутное чаепитие идеально работает с дофиминовыми рецепторами", - говорит нутрициолог.

 

Раньше мы писали о том, как быстро уснуть вечером.

Читайте также о том, какие техники позволят вам быстро избавиться от тревоги.

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