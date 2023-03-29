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Цими львівськими готелями володіють колишні громадяни Росії. Запам'ятайте ці назви

Львівські готелі, які належать колишнім громадянам Росії (фото: lviv.ridne.net)
Автор: Юлія Гаюк

До 24 лютого в Україні були російські бізнесмени та підприємці. Для того, щоб не втратити нажите в Україні, вони вдаються до різних хитрощів, зокрема переписування бізнесу на іншого власника, виведення його в дружні країни та зміни свого громадянства.

Журналісти видання "Твоє місто" виявили, до яких готелів у Львові мають відношення колишні громадяни РФ.

Готель "Дністер" (Premier Hotel Dnister)

Готель, який розташований за адресою вулиця Матейка, 6, є досить відомим у Львові. За даними моніторингового сервісу YouControl, його кінцевим бенефіціаром є Наталія Селіванова, яка є громадянкою Франції.

Скриншот: youcontrol.com.ua

Це ім'я вже з'являлося в українських ЗМІ. Наталію згадували як цивільну дружину російського кримінального авторитета Михайла Воєводіна, члена так званої "лужниківської групи".

Раніше він заявляв, що є громадянином Словаччини. До речі, з жовтня 2022 Воєводін перебуває під українськими санкціями.

За словами журналістів львівського видання, зараз будівля готелю арештована в кримінальному провадженні із забороною відчуження, але не користування.

Готель "Дністер" у Львові (фото: dailylviv.com; tvoemisto.tv)

Мережа Reikartz

Це також досить відома мережа готелів у Львові. Вона складається з "Рейкарц Медіваль Львів", "Рейкарц Дворжец Львів" і "Рейкарц Мурал Львів". Будівлі, де розміщено готелі, належать ТОВ "Рейкарц і партнери. Україна".

Кінцевим бенефіціаром в українському ЄДР зараз вказаний громадянин Туреччини Юрій Васін, зареєстрований в Анкарі, але ще навесні 2022 року він був зазначений громадянином РФ.

Скриншот: youcontrol.com.ua

Минулого року Галицький районний суд Львова накладав арешт на нерухоме майно ТОВ "Рейкарц і партнери. Україна" за клопотанням слідчого поліції, але Львівський апеляційний суд його скасував.

Готель Reikartz у Львові (фото: Reikartz.com)

Раніше ми розповідали, які російські суші-ресторани досі працюють в Україні.

А ще ми повідомляли про офіційне визнання компанії Auchan спонсором тероризму.

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