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Auchan офіційно визнали спонсором війни: що це значить

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Четвер 23 лютого 2023 14:06
Auchan офіційно визнали спонсором війни: що це значить Ашан внесли до списку компаній-спонсорів тероризму (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Національне агентство протидії корупції включили французьку корпорацію Ашан до переліку міжнародних спонсорів тероризму. Як зазначають у НАЗК, компанія фінансує війну та сприяє мобілізації у РФ.

Про це повідомляється в Telegram-каналі НАЗК.

Підставою для внесення корпорації Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста та не закрила там свого бізнесу.

Також завдяки журналістським розслідуванням (The Insider, Le Monde, Bellingcat) стало відомо, що з перших днів війни дочірня компанія французького Ашану постачала товари російським військовим на окупованих українських теренах під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у Росії.

"Вираз: "Тебе до магазину, як за смертю посилати" ще ніколи не був настільки правдивим. Оскільки деякі компанії справді приносять смерть і страждання, фінансуючи війну проти України, допоки продовжують працювати в державі-терористі РФ і сплачують там податки", - прокоментували своє рішення у НАЗК.

Для французької корпорації Ашан Росія – другий за значимістю ринок збуту після Франції. 2020 року російський Ашан заплатив 167 млн доларів у російський бюджет.

За підрахунками журналістів ця сума дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танкам, 222 ракетам "Калібр" або 477 тисячам автоматів АК-74.

"Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоб будь-якій компанії було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни", - заявив голова. НАЗК Олександр Новіков.

Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.

До речі, ми розповідали про те, що спонсорами тероризму були визнані компанія Bonduelle, а також Procter&Gamble.

А ще ми писали про те, що спалахнув скандал із корпорацією Ашан.

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НАПК Ашан