Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Отель "Днестр" (Premier Hotel Dnister)

Отель, расположенный по адресу улица Матейко, 6, достаточно известен во Львове. По данным мониторингового сервиса YouControl, его конечным бенефициаром является Наталья Селиванова, гражданка Франции.

Скриншот: youcontrol.com.ua

Это имя уже появлялось в украинских СМИ. Наталию упоминали как гражданскую жену российского криминального авторитета Михаила Воеводина, члена так называемой "лужниковской группы".

Ранее он заявлял, что является гражданином Словакии. Кстати, с октября 2022 года Воеводин находится под украинскими санкциями.

По словам журналистов львовского издания, сейчас здание гостиницы арестовано в уголовном производстве с запретом отчуждения, но не пользования.

Отель "Днестр" во Львове (фото: dailylviv.com; tvoemisto.tv)

Сеть Reikartz

Это также небезызвестная сеть гостиниц во Львове. Она состоит из "Рейкарц Медиваль Львов", "Рейкарц Дворжец Львов" и "Рейкарц Мурал Львов". Здания, где размещены гостиницы, принадлежат ООО "Рейкарц и партнеры. Украина".

Конечным бенефициаром в украинском ЕГР сейчас указан гражданин Турции Юрий Васин, зарегистрированный в Анкаре, но еще весной 2022 года он был указан гражданином РФ.

Скриншот: youcontrol.com.ua

В прошлом году Галицкий районный суд Львова налагал арест на недвижимое имущество ООО "Рейкарц и партнеры. Украина" по ходатайству следователя полиции, но Львовский апелляционный суд его отменил.

Отель Reikartz во Львове (фото: Reikartz.com)