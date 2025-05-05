Цимбалюк відповів, чому погодився стати головним героєм "Холостяка"

Тарас зізнався, що рішення піти в “Холостяк” далося йому не одразу - вплинуло одразу кілька речей.

По-перше, на той момент він уже розійшовся зі своєю дівчиною, тож був відкритий до нових почуттів.

По-друге, він довіряє каналу, який знімає шоу, і щиро вірить, що саме там зможе зустріти свою людину.

А ще актор додав, що хоче стати ближчим до своєї аудиторії та відкрити їм себе з несподіваного боку. Цимбалюк сказав, навіщо бере участь у Холостяку (скріншот)

"Тут причин, звісно, обʼєдналось чимало. Наприклад, я бачу для себе цей проєкт абсолютно новим телевізійним досвідом та без перебільшення новим викликом. Я сподіваюсь, що в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів. До того ж я не перебуваю у стосунках вже декілька місяців. Тому я можу органічно погодитися на умови цієї програми. І я дійсно вірю, що є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по-новому вплине на особисте життя”, - зізнався Цимбалюк.

“Також мені приємно ще і в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю і ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви і надалі лишались фанатами цієї програми!", - додав він.

Нагадаємо, до участі в реаліті Тарас Цимбалюк мав стосунки з дизайнеркою Світланою Готочкіною. Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Ще взимку шанувальники гадали, чи вони досі разом - офіційно нічого не було відомо.

Підозри почали з’являтися ще в грудні, коли у день народження актора Світлана раптово проігнорувала його в соцмережах і навіть не привітала його публічно.