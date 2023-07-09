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Цим знакам Зодіаку загрожують несподівані фінансові проблеми

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Неділя 09 липня 2023 06:30
Цим знакам Зодіаку загрожують несподівані фінансові проблеми Гороскоп 2023 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким скоро загрожують фінансові проблеми. Це може трапитися раптово або ж через необачність самих же представників зодіакального кола.

Астрологи визначили три знаки, яким краще поекономити найближчого тижня, з 10 по 16 липня.

Про це пише Meta.

Рак

Наступного тижня на вас чекають неймовірні любовні пригоди. Це звісно ж прекрасно, але до чого тут гроші?

А ось до чого! Саме любовні перипетії якраз і здатні позбавити всіх зароблених тяжкою працею коштів. Тож не втрачайте голову від почуттів і не піддавайтеся впливу інших людей.

Терези

Порада вам: перш ніж щось відрізати, потрібно кілька разів уважно відміряти. У вашому випадку кількість перевірок має бути набагато більшою, адже сумніви і притаманна вам нерішучість буквально штовхають вас на необдумані рішення.

Така порада згодиться у будь-яких сферах життя, але особливо уважними будьте в питанні поводження з грошима.

Водолій

Астрологи просять вас утриматися від необдуманих витрат, щоб не розтринькати всі фінанси за один похід у супермаркет. Будьте обережні, адже спокуси чекатимуть вас на кожному кроці.

З усім тим, якщо ви пройдете це випробування на міцність і зможете зміцнити силу волі, то до кінця цього періоду у вас почнеться "біла грошова смуга".

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку часто не щастить. Їх навіть називають "магнітом" для проблем.

Крім того читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.

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