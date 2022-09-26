Цим знакам Зодіаку на роду написано бути мільйонерами

№ 1 Діва

Дивною особливістю Дів є їхня здатність все прорахувати та з нуля створити власний успішний бізнес, а згодом навіть стати мільярдерами.

Астрологи кажуть про Дів, що до них просто "липнуть гроші". Наприклад, найбагатша людина Україна - Рінат Ахметов є Дівою за гороскопом.

№ 2 Козеріг

Їм вдається розбагатіти, якщо вони стають високопоставленими людьми або ставлять перед собою великі цілі в житті.

Зокрема, Джефф Безос - найбагатша людина у світі, народився під знаком Козерога.

№ 3 Телець

Тілець здавна вважається символом везіння, багатства і достатку, тому представники цього знаку мають великі шанси стати багатіями.

Під знаком Тельця народився засновник Фейсбука Марк Цукерберг, який у 2008 році став наймолодшим у світі мільярдером. Тоді йому було 24 роки.

№ 4 Рак

Раки часто досягають великих фінансових висот через сім'ю або, іншими словами, спадкування грошей або бізнесу.

Іноді Раки зосереджують у своїх руках значні фінансові ресурси й можливості. Наприклад, Ілон Маск - Рак за знаком Зодіаку.