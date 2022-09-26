Этим знакам Зодиака на роду написано быть миллионерами

Гороскоп расскажет, какие знаки Зодиака просто рождены стать миллионерами благодаря своим врожденным свойствам и особенностям.
Об этом пишет 0532.
Удивительной особенностью Дев есть их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии даже стать миллиардерами.
Астрологи говорят о Девах, что к ним просто "липнут деньги". Например, самый богатый человек Украина – Ринат Ахметов является Девой по гороскопу.
Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или преследуют большие цели в жизни.
В частности, Джефф Безос – самый богатый человек в мире, родился под знаком Козерога.
Телец давно считается символом везения, богатства и изобилия, поэтому представители этого знака имеют большие шансы стать богачами.
Под знаком Тельца родился основатель Фейсбука Марк Цукерберг, ставший в 2008 году самым молодым в мире миллиардером. Тогда ему было 24 года.
Раки часто достигают больших финансовых высот через семью или, другими словами, наследование денег или бизнеса.
Иногда Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности. Например, Илон Маск – Рак по знаку Зодиака.
Ранее астролог рассказала о гороскопе с 26 сентября по 2 октября для каждого знака Зодиака.
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