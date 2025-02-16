Цим знакам Зодіаку ідеально підходять срібні прикраси. Принесуть щастя і захистять від негативу

Вважається, що підбір прикрас за знаком Зодіаку може допомогти привернути в життя щастя, удачу, любов або багатство. І деякі дорогоцінні метали, як-от срібло, чудово підходять людям, в гороскопі яких простежується чіткий зв'язок з водною стихією.
Яким знакам Зодіаку підходить срібло, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У езотериків срібло асоціюється з Місяцем, інтуїцією і внутрішньою рівновагою. Воно має потужну енергетику і вважається оберегом, але лише для певних знаків Зодіаку.
Якщо ж ви хочете використовувати як "магніт для щастя" срібні каблучки, існує кілька "хаків", завдяки яким можна зрозуміти, на якому саме пальці потрібно носити прикраси.
Каблучка на великому пальці здатна посилити впевненість і рішучість, а на вказівному - допоможе в кар'єрі. Прикраса на середньому пальці захистить від негативу і посилить інтуїцію, а на безіменному - принесе кохання і сімейне благополуччя. А каблучка на мізинці здатна розкрити здібності та допомагає в бізнесі.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як правильно спалювати лавровий лист, щоб залучити багатство.
Крім цього, нещодавно стало відомо, яким знакам Зодіаку нереально пощастить вже з понеділка.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, ukr.media.